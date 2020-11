Se billedserie Virksomheden ChemoMetecs økonomidirektør Claus Madsen og direktør Steen Søndergaard modtog prisen til virksomheden. Det skete på virksomhedens adresse i Allerød. Foto Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Celletæller vinder stor erhvervspris

Nordsjælland - 27. november 2020 kl. 18:18 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

I 2001 lejede den dengang noget mindre teknologivirksomhed sig ind i en fløj - inklusiv kælder - i en erhvervsejendom i Allerøds industrikvarter ved Gydevang. Fredag blev virksomhedens kåret som vinder af Nordsjællands Erhvervspris 2020 efter en enestående vækst og en produktion, der har skabt arbejdspladser i lokalområdet. Og virksomheden har for længst købt hele ejendommen - og kigger sig nu om efter plads til yderligere vækst.

ChemoMetecs direktør Steen Søndergaard fortalte, da han fredag modtog Nordsjællands Erhvervspris uddelt af Nordea og Frederiksborg Amts Avis, at virksomheden helt bevidst har holdt al produktion af firmaets måleapparater på adressen i Allerød, selvom 97 procent af produktionen går til eksport.

- Vi udvikler komplekse apparater, hvor udviklingstiden typisk er fem til seks år, så vi vil gerne have så meget kontrol som muligt over hele butikken, sagde han - og takkede for prisen, som han sagde kom som noget af et chok og en positiv overraskelse.

- Vi kan bruge prisen og omtalen, når vi skal ud at hyre folk. For omkring halvdelen af de ansatte kommer her fra lokalområdet, sagde han.

Jan Nielsen, områdedirektør for Erhverv i Nordea Nordsjælland, fortalte, at der 14 indstillede virksomheder og at fem virksomheder lå meget tæt til sidst, men at en enig komité pegede på ChemomMetec.

- Vi er i Nordea stolte af at se på listen over tidligere vindere. Vi har uddelt prisen i 39 år, heraf de seneste tre år sammen med Frederiksborg Amts Avis, og når vi ser ned af listen, så er der tale om stabile virksomheder, som alle stadig eksisterer, og det er en super proces at være med til at uddele prisen, sagde han.

Prisen gives ud fra fire kriterier, som handler om, at en virksomhed øger beskæftigelsen, har en god markedsudvikling , lønsomhed og indtjening, og bidrager til den lokale erhvervsudvikling.

- ChemoMetec har haft en omsætningsfremgang på 20 procent og en øgning i overskuddet på 40 procent, og det glæder jo en bankmand at se, når resultaterne når helt ned på bundlinjen, sagde Jan Nielsen.

Ingen vinder erhvervsprisen uden at være indstillet, og ChemoMetec var indstillet til prisen af Allerød Kommune. Allerød borgmester Karsten Längerich (V) glædede sig over at kommunen har et rigt erhvervsliv med mange kandidater til en pris.

- Men i år havde vi et rigtigt godt valg, og det synes mange andre heldigvis også. Det er primært jeres enestående vækst på mange områder, som danner baggrund for indstillingen. I er en mellemstor, innovativ virksomhed, som erobrer ude på det store verdensmarked, og vi er stolte over, at i bliver i Allerød. Vi har fulgt jer i flere år og set de flotte overskrifter: børskomet, en stor organisk vækst de seneste fem-seks år, over 100 ansatte og eksport til 100 lande, hvor I har 10-15 procent af markedet, opnået først og fremmest ved at vinde markedsandele. I skriver jer fornemt ind i historien om den danske styrke inden for lifetech, begrundede borgmesteren i sin tale ved overrækkelsen.