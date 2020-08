Dansk Erhverv har analyseret beskæftigelsesudviklingen i Nordsjælland i første kvartal. Den så godt ud for Hillerød, Allerød og Fredensborg og dermed er de kommuner godt rustet til følgerne af coronakrisen, lyder vurderingen. Klide: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik

Send til din ven. X Artiklen: C4-direktør: Vi er i oprørte vande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

C4-direktør: Vi er i oprørte vande

Nordsjælland - 24. august 2020 kl. 04:15 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det så godt ud for Hillerød, Fredensborg og Allerød, da Danmarks Statistik lavede en særkørsel for Dansk Erhverv med tallene for beskæftigelsesudviklingen i Nordsjælland i første kvartal af 2020.

De tre kommuner lå nemlig over landsgennemsnittet og havde fået henholdsvis 202, 90 og 51 flere indbyggere i job.

To kommuner, Egedal og Halsnæs, kan fremvise en uændret udvikling, mens de øvrige kommuner har oplevet et fald i beskæftigelsen. En fremgang i beskæftigelsen betyder, at kommunerne er godt rustet til følgerne af coronakrisen, vurderer Dansk Erhvervs analyse, men selv om det går godt, og et vækstcentrum som Hillerød også smitter af på virksomheder rundt om i Nordsjælland, så er direktør for erhvervsorganisationen C4 i Hillerød, Erik Helmer Pedersen alligevel forbeholden med sin begejstring.

- Vi burde stå med armene over hovedet, men vi har endnu ikke se den krise, som kommer. Derfor er det vigtigt, at kommune og erhvervsliv arbejder sammen om at understøtte virksomhederne og arbejdspladserne, siger han.

Tæt samarbejde virker Erik Helmer Pedersen peger på, at et tæt samarbejde mellem kommune, region og erhvervsliv kan være med til at gøre forskellen i forhold til at få de nordsjællandske virksomheder godt igennem krisen.

- Fra kommunal og regionens side er det for eksempel vigtigt, at man sikrer, at man bruger de nordsjællandske virksomheder i forbindelse med indkøb og ydelser i det omfang man kan indenfor lovens grænser, siger direktøren og følger op med et par forslag mere:

- Kommunerne sætter nogle rammevilkår. Det er vigtigt at sagsbehandlingen går hurtigt, for virksomhederne kan ikke vente på svar i for lang tid. Hvis de oplever usikkerhed, så er der kun en vej, og det er at afskedige medarbejdere.

Se på dækningsafgiften Kommunernes dækningsafgift er også et værktøj, der kan bruges til at lette virksomhedernes vilkår, påpeget Erik Helmer Pedersen. Det kunne være at udskyde dækningsafgiften eller give en reduktion af dækningsafgiften i kriseårene.

- Kommunerne kan også sikre, at den afgift, der bliver indbetalt også bliver brugt til gavn for erhvervslivet for eksempel ved at arbejde med infrastrukturen, siger han.

Coronakrisen rækker langt ind i 2021 Men selv om beskæftigelsesudviklingen i første kvartal har vist, at det går godt for især Hillerød, så er Erik Helmer Pedersen alligevel nervøs for, hvordan coronakrisen vil ramme Nordsjælland.

- Hillerød er et vækstcentrum, som i denne krise vil stå meget mere fast end under Finanskrisen, hvor vi mistede mange arbejdspladser, men vi er i oprørte vande, og jeg fornemmer, at vi først ser coronaeffekten, når vi har tallene for andet og tredje kvartal, og den vil nok også række langt ind i 2021, siger han.