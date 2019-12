NCC er nu parat til at gå i gang med byggeriet af supersygehus ved Hillerød. Illustration Herzog & de Meuron / Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Byggestart på nyt hospital lige på trapperne

Nordsjælland - 03. december 2019 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag var der rundvisning for regionspolitikerne på byggepladsen for det kommende nordsjællandske supersygehus, og ganske snart begynder folk og maskiner fra hovedentreprenøren NCC at gå i gang med første etape af hospitalsbyggeriet, som ventes at tage fire år.

- Der er nu enighed om pris på første etape af byggeriet, og den pris vi har set - men ikke må oplyse endnu - matcher nogenlunde det vi har regnet med, siger formanden for regionens politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland Per Tærsbøl (K) efter rundvisningen.

Ifølge projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland, så er det lige før byggeriet går i gang.

- Vi har en plan klar og afventer de allersidste detaljer med NCC, siger han.

NCC har vundet hovedentreprisen og skal stå for byggestyringen hele vejen gennem byggeriet, men foreløbig er der kun aftalt pris for den første etape af byggeriet, som blandt andet omfatter jordarbejder og fundering. Det åbner op for forhandlinger og justeringer af byggeriet undervejs.

- Det er en lidt anderledes måde at gøre det på, men når man ser de budgetoverskridelser, der har ramt andre offentlige byggerier, så mener jeg det er en god metode, og alle parter er interesseret i at det lykkes, siger Per Tærsbøl.

Det første der skal ske på pladsen, er at det store område skal indhegnes, og der skal etableres en skurby. Samtidig har man ved skrivebordet kunnet foretage væsentlige optimeringer af teknik og metode, så man kan reducere den mængde sten og grus som skal fjernes fra området.

Et af stridspunkterne undervejs i forløbet omkring det ny hospital har været, at et egentlig produktionskøkken blev sparet væk inden udbuddet fandt sted.

- Det gjorde vi for at gå med livrem og seler i forhold til projektets pris. Men som jeg ser det, så er alle parter fast besluttet på at der skal være køkken. I regionen er det vores helt klare målsætning at der skal være et produktionskøkken, siger Per Tærsbøl.

Hospitalsbyggeriet er et af flere store, planlagte byggerier i Hillerød, og derfor vil firmaet Cramo Adapteo etablere en ny, midlertidig håndværkerby med 644 boliger til udenbys håndværkere på en stykke kommunal mark ved Lyngevej, lige nord for Nr. Herlev.