For få unge til at tage over, når håndværkere går på pension, mener Dansk Byggeri Foto: Kenn Thomsen

Byggeri råber på nye faglærte

Nordsjælland - 10. februar 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun 14 procent af de unge i Nordsjælland valgte sidste år at søge en erhvervsuddannelse. I Allerød var det otte procent, i Hørsholm var det seks procent og i Rudersdal Kommune kun fem procent. Det bekymrer Dansk Byggeri, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Godt 139.000 faglærte på landsplan har rundet de 60 år, og de har derfor udsigt til at gå på pension inden for de næste 10 år. Mere end hver femte bygge- og anlægsvirksomhed oplever allerede nu, at deres produktion bliver begrænset, fordi de mangler medarbejdere, siger formand for Dansk Byggeri Nordsjælland, Jørgen Simonsen.

Han mener flere af de nordsjællandske kommuner hænger i bremsen, når det handler om at øge optaget på erhvervsuddannelserne.

I Hørsholm er Niels Lundshøj (A), formand for Børne- og Skoleudvalget, helt med på at kun en lille del af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse orienterer sig mod erhvervsuddannelserne. Men han advarer mod at lægge en fast procentsats ned over kommunerne.

- Vi skal fortælle og bevidstgøre de unge og deres forældre om mulighederne med en erhvervsuddannelse. Men det skal ske som et aktivt tilvalg og ikke et pres ovenfra. Det skal handle om oplysning og om at gøre op med den kultur, hvor nogle uddannelser er finere end andre, siger han.

Alle kommuner, hvor færre end 10 procent af afgangseleverne skal i år blandt andet lave en handlingsplan for, hvad de vil gøre for at hæve frekvensen. I Hørsholm skal Børne og Skoleudvalget tage stilling til et forslag om, at man bør have et måltal på 10 procent for unges søgning til en erhvervsuddannelse.