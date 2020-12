Bupl Nordsjælland efterlyser appel til forældre om at holde deres børn hjemme fra dagpasningstilbud Foto: Animaflora PicsStock - stock.ado

Send til din ven. X Artiklen: Bupl: Giv de små børn tidlig juleferie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bupl: Giv de små børn tidlig juleferie

Nordsjælland - 18. december 2020 kl. 11:42 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Børne- og ungepædagogernes organisation i Nordsjælland mener, at regeringen har truffet en forkert beslutning ved ikke at lukke landets dagtilbud - som børnehaver og vuggestuer.

På foreningen hjemmeside kalder Bupl Nordsjælland det et god og fornuftig beslutning, at skoler, fritidstilbud og klubber lukker hen over julen - dog med nødpasning.

- Men at dagtilbuddene fortsat skal være åbne, finder vi i BUPL Nordsjælland er en forkert beslutning, hedder det i opslaget, der uddyber, at smittetrykket er højt i institutionerne, og meget personale er hjemsendt. Personalet på arbejde er presset til det yderste, børnenes trivsel er på spil, lyder det..

- Derfor burde også dagtilbud være med i de nye tiltag om nedlukning og nødpasning for at stoppe smittekæder og skabe tryghed for personalet. Vi havde meget gerne hørt en appel fra Statsministeren til forældrene om at holde deres børn hjemme, hvis der er nogen som helst mulighed for det. Og ligeledes en appel til arbejdsgiverne om at have forståelse for en sådan situation, skriver Bupl Nordsjælland.

Københavns Kommune har appelleret til forældre om at give de mindste børn en tidlig juleferie.

- Men vi har ikke hørt en eneste kommune i Nordsjælland appellere til forældre og arbejdsgivere. Det der er behov for nu er, at alle agerer og yder deres for at bryde smittekæderne og passe godt på de ansatte. Vi kan kun appellere til, at kommunerne i Nordsjælland kommer med samme opfordring. Og det hurtigst muligt, lyder det fra Bupl Nordsjælland.

Fagforeningen har samtidig skrevet til de 12 borgmestre, som Bupl Nordsjælland dækker, for at få dem til at bruge reglerne om dimensionering, som giver kommunerne mulighed for - i forbindelse med corona-udbrud - at tilbyde pasning til færre børn.