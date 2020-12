Brian Nielsen og Jeanette Buchard er blevet ejendomsmæglere.

Send til din ven. X Artiklen: Brian Nielsen vil sælge boliger i Sydspanien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brian Nielsen vil sælge boliger i Sydspanien

Nordsjælland - 24. december 2020 kl. 20:36 Af Tekst og foto: Palle Høj Kontakt redaktionen

Danskere der drømmer om at købe en feriebolig på Costa del Sol i Spanien, kan snart handle med den tidligere sværvægtsbokser Brian Nielsen og hans hustru Jeanette Buchard.

Parret er i løbet af de seneste måneder begyndt at forberede sig på tiden efter corona, hvor deres fælles firma Brian Nielsen Golf & Events skal have en ekstra vare på hylden: boliger.

Brian Nielsen Født 1. april 1965 i Korsør

Bopæl: Calahonda på Costa del Sol, Spanien

Bor sammen med Jeanette Buchard og parrets to piger på 10 år.

Har to voksne børn i Danmark fra sit første ægteskab.

Boksekarriere

Sjællandsmester

Danmarksmester

Bronze i sværvægtsboksning ved OL i Barcelona i 1992

111 kampe som amatør (104 sejre - 7 nederlag),

67 kampe som professionel (64 sejre - 3 nederlag)

Kendingsmelodi: Always Look on the Bright Side of Life fra Monty Python

Forretninger

Indehaver af Brian Nielsen Golf & Events

Medejer af it-selskabet Powernet i Danmark

Jordejer på Costa del Sol

Ejendomsmægler Født 1. april 1965 i KorsørBopæl: Calahonda på Costa del Sol, SpanienBor sammen med Jeanette Buchard og parrets to piger på 10 år.Har to voksne børn i Danmark fra sit første ægteskab.BoksekarriereSjællandsmesterDanmarksmesterBronze i sværvægtsboksning ved OL i Barcelona i 1992111 kampe som amatør (104 sejre - 7 nederlag),67 kampe som professionel (64 sejre - 3 nederlag)Kendingsmelodi: Always Look on the Bright Side of Life fra Monty PythonForretningerIndehaver af Brian Nielsen Golf & EventsMedejer af it-selskabet Powernet i DanmarkJordejer på Costa del SolEjendomsmægler - Vi har gennem årene arbejdet lidt med boliger, men med venstre hånd, og kun når nogen har spurgt os. Vi har nu udvidet på kontoret og har kastet os over boligsalg, ligesom vi har en aftale med en spansk- og dansktalende advokat, så alt det juridiske bliver gjort helt korrekt. Og så må vi se, hvordan vi bedst får det løbet i gang her, mens coronaen stadig er over os alle, siger Jeanette Buchard håbefuldt.

I forvejen er parret succesfulde rejsearrangører for mange danskere hvert år. Firmaet tager hånd om alt lige fra ankomsten i lufthavnen med leje af bil til overnatninger, udflugter og oplevelser som vinsmagninger og gourmetmiddage.

Golfrejser er et speciale for firmaet, der også tibyder mange former for sportscamps med tennis, fitness, cykling, vandsport, yoga, pilates, padel-tennis og meget andet.

- Vi har ret godt fat i især det danske marked, men i år har vi som alle andre også været ramt af de restriktioner, der er fulgt med coronavirus, så vi har vel - set over hele året - mistet 90 procent af vores gæster. I nogle periode er det 100 procent. Det kan bestemt mærkes, fortæller Jeanette Buchard.

Men det nytter ikke at lade sig slå ud.

- Vi har et godt liv her på Costa del Sol og har haft det i mange år, og det kæmper vi for at fortsætte, og der kommer også en tid efter coronaen, og den er vi begyndt at forberede os på, siger Jeanette Buchard.

Inden coronaen for alvor brød løs i foråret, forventede Brian Nielsen og Jeanette Buchard en travl sæson, hvor parret især havde forvetninger til den biludlejning, der også er en del af virksomheden.

- Vi ved, at der jævnligt er utilfredshed med biludlejningsfirmaerne i lufthavnen i Malaga, hvor de blandt andet gerne vil sælge ekstra forsikringer. Derfor er det lykkedes os at komme ind på det marked, hvor vi kan tilbyde en færdig pakke og bruge Brians navn som garant for, at tingene er i orden. Det giver kunderne en tryghed, at der er et ansigt, de kender, siger Jeanette Buchard.

Hun og Brian Nielsen glæder sig til et nyt år med forhåbentlig mere normale tilstande i løbet af året.