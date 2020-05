Brandvæsen bliver i industripark

Nye beregninger viser, at en flytning vil koste 21 millioner kroner, langt over det oprindelige estimat på seks millioner kroner.

I forbindelse med at bindingsperioden på lejemålet stod til udløb, har man siden sidste år undersøgt muligheden for at ombygge brandstationen i Hørsholm, så administration og vagtcentral kan flytte ind dér. I Hørsholm anvendes lokalerne i dag til hjælpemiddeldepot.

Men efter at arkitekter har tegnet og regnet på sagen og er kommet frem til de 21 millioner kroner for flytningen, er det altså besluttet at blive i Kokkedal. Her har der været indeklimaproblemer, som i dag nu søges taget hånd om ved blandt andet at installere udvendig solfilm på vinduerne. Solfilmen forventes at kunne reducere solvarmen med ca. 60 procent.