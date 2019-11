Beredskabet har mulighed for at tilbyde aktiviteter indenfor brand og redning og tilbyde et sundt fællesskab. Gennem dette fællesskab kan borgeren få muligheden for at udvise aktivt medborgerskab, redde liv og dermed få styrket sit selvværd via den anseelse som brandfolk har opnået i samfundet, siger Kim Lintrup. Foto Kim Rasmussen

Brandfolk veksler tillid til social inklusion

Nordsjælland - 20. november 2019 kl. 17:16 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et projekt, der bruger brandfolk som rollemodeller til at fremme social inklusion, har netop vundet en europæisk pris, »European Fire Safety Award«.

Frederiksborg Brand & Redning er initiativtager til projektet »Firefighters: Role Models Promoting Social Inclusion«, eller helt kort Firefighters Plus, hvor fem europæiske beredskaber og to NGO'er i EU har udviklet det første online værktøj, der vil give brandfolk i hele Europa konkret hjælp til at udvikle projekter med fokus på social inklusion af borgere i udsatte positioner.

- Brandfolk er blandt de faggrupper, der - uanset land - nyder den allerstørste tillid i befolkningen. Den tillid vil vi gerne forvandle og omsætte til noget positivt, forklarer direktør Kim Lintrup, Frederiksborg Brand og Redning, der netop har fået den europæiske pris overrakt ved en ceremoni i Europa Parlamentet i Bruxelles.

Mange initiativer I Nordsjælland har man konkret erfaringer med at oprette korps af brandkadetter, hvor unge kan lære førstehjælp og brandslukning og sikkerhed, brandfolk har spillet fodbold med unge i et socialt boligområde i Frederikssund, og i Gribskov kommune har man brugt førstehjæpsundervisning som en måde at nå mødre med flygtning- eller immigrantbaggrund et netværk.

- I Holland har vi et eksempel, hvor nogle imamer henvendte sig og spurgte, om vi kunne gøre noget for deres unge mennesker. Det blev til et projekt, hvor unge blev uddannet i brandsikkerhed og var ude at undervise i hjem og miljøer, som ellers kan være lukkede. Til gengæld fik de unge nogle gode erfaringer til deres cv, fortæller Kim Lintrup.

Stolt over pris Statistisk opstår ildebrande typisk hos borgere i udsatte positioner, og derfor handler Firefighters Plus om at inkludere sårbare borgere i samfundet. Og i den gratis online portal kan brandkorps over hele Europa nu hente inspiration til projekter til inklusion via aktiviteter og samvær med brandfolk.

- Jeg er utrolig stolt af denne pris, fordi den er med til at sætte fokus på en ny form for forebyggelse. Med Firefighters Plus får brandfolk nu værktøjerne til at arbejde sammen med borgere i udsatte positioner for at inkludere dem i samfundet og derved være med til at forbygge brandulykker. I Frederiksborg Brand & Redning ligger ønsket om at løfte vores borgeres velfærd højt på dagsordenen, og med tildeling af denne pris kan vi se, at vi er på rette vej, siger Kim Lintrup.

Med i Firefighters Plus-projektet er desuden Northumberland Fire & Rescue Service (UK), provinshovedkvarteret for Statens brandvæsen i Poznan (Polen), Institut for Sikkerhed og det nederlandske brandvæsen (Holland), Alcala de Guadaira Fire & Rescue Service (Spanien), etnokulturelt ressourcecenter (Rumænien) og WIOSNA Association (Polen). Projektet Firefighters Plus er medfinansieret af Den Europæiske Unions Erasmus+ program.

