Bornholms Regionskommune i dialog med blandt andet Hillerød, Halsnæs, Rudersdal og Hørsholm om at måtte modtage 20 flygtninge, som de fire kommuner ellers står til at modtage næste år. Her center sandholm, hvor asylansøgere opholder sig den første tid, de er i landet. Foto Allan Nørregaard

Bornholm vil have flygtninge fra Nordsjælland

Nordsjælland - 03. juni 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flygtninge skal være med til at fremme befolkningsudviklingen og sikre den nødvendige arbejdskraft til erhvervslivet på Bornholm. Det er baggrunden for, at Bornholms regionskommune nu har henvendt sig til de øvrige kommuner i Region Hovedstaden for at sikre et minimum på 20 flygtninge flytter til øen i 2021.

Bornholm er i den fordeling, som Udlændingestyrelsen har foreslået, sat til ikke at skulle modtage flygtninge næste år. Bornholm håber, at man i stedet kan aftale en frivillig fordeling i Region Hovedstaden, så 20 flygtninge, der har opnået flygtningestatus og skal væk bosættes i en kommune, kan slå sig ned på øen.

- Vi mangler borgere og har brug arbejdskraft på for eksempel sundhedsområdet og i håndværksfagene. Vi har samtidig tradition for en god integration. Men den kræver en jævn tilgang at drive en god sprogskole og ikke en stop-and-go model, hvor vi nogle år ingen modtager og andre år mange, siger borgmester Winni Grosbøll (A).

Bornholm er i dialog med blandt andre Hillerød, Rudersdal, Hørsholm og Halsnæs, som har sagt ja til at forholde sig til spørgsmålet.

- Sagen skal afgøres på et møde sidst i juni i KKR (Kommunernes Kontaktråd, red), hvor jeg forventer man tager stilling til spørgsmålet, siger kommunaldirektør Johannes Nilsson, Bornholms Regionskommune.

I Hillerød er sagen på dagsorden i dag i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Kommunen står til at modtage syv flygtninge næste år

- Det er en spændende henvendelse fra Bornholms side og en anderledes måde at diskutere flygtningepolitik på. Bornholm har udfordringer med befolkningsudviklingen og melder så ud, at de gerne vil have flere flygtninge. Henvendelsen kom lidt ud af det blå, men vi vil diskutere den ivrigt på onsdagens møde, siger udvalgsformand Thomas Elong, der dog mener, at man bør sikre, at flygtningene får en fair behandling.

- Bornholm siger, de har gode erfaringer med at få flygtninge i job, men der er måske nogle, som har familie på Sjælland i forvejen og foretrækker at bo her, siger han.

Bornholm modtog flest flygtninge i 2015, nemlig 144. Siden er tallet dalet kraftigt, og sidste år blev kun to flygtninge boligplaceret på øen.