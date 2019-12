- Vi har hverken strand eller særligt mange sommerhuse. Alligevel har vi haft glæde af VisitNordsjælland-samarbejdet. Og vi skal finde en model, hvor alle fem kommuner kan se sig selv i fremover, siger Hillerød-borgmester Kirsten Jensen (S). Foto: Janne Mulvad

Borgmestre vil udstikke ny kurs for turismeindsatsen

Nordsjælland - 19. december 2019 kl. 12:31 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ting er sikkert, når det gælder det nordsjællandske turistsamarbejde i VisitNordsjælland. Inden årets udgang lander en opsigelse fra Helsingør Kommune, som så udtræder med virkning fra 31. december 2020. Hvad der så skal ske, er usikkert. Men det første møde på tværs af kommunerne om sagen blev holdt onsdag på Esrum Møllegård, hvor sagen blev drøftet i borgmestersamarbejdet mellem Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Gribskov og Fredensborg samt Frederikssund Kommune, der ikke er med i VisitNordsjælland.

- Vi havde en konstruktiv snak mellem alle fem kommuner. Der var en fælles forståelse af, at vi er stærkere sammen, og det er vigtigt, at vi er enige om den sag. Nu får vores forvaltninger i opdrag - med kommunaldirektørerne som koordinatorer - frem til vores næste møde om et par måneder at at få afklaret en række ting omkring, hvad man må og ikke må fremover i forhold til at søge i forskellige puljer til turistinitiativer. Vi skal også lytte til en række folk med faglig viden på området og til VisitNordsjællands bestyrelse. Håbet er, at vi kan finde en fælles model for de fem kommuner, siger Halsnæs-borgmester Steffen Jensen (S).

En anden vej Mandag besluttede Helsingør Byråd, at man vil udtræde af VisitNordsjælland, og borgmester Benedikte Kiær (K) fik et mandat til at arbejde sammen med de fire andre kommuner, der er med i VisitNordsjælland, til at finde en anden vej i turistsamarbejdet.

- Vi skal prøve at finde en model, hvor vi kan arbejde sammen i en struktur, der er agil (smidig, red.), og hvor der er mulighed for, at vi kan arbejde med kulturturisme. Vi har været kritiske over for den strategi med satsning på sommerhus- og mødeturisme, der har været i VisitNordsjælland, fordi vi har valgt at sate på kulturturisme. Vi har så kunnet have en række samarbejder omkring kulturen. Men vi riskerer, at den dør er lukket, fordi kommunerne i fremtiden vil være låst til et enkelt destinationsselskab. Men kan vi finde en form, hvor vi kan holde sammen og se os selv i det, og hvor vi i højere grad får tilgodeset det, der er vores forcer turistmæssigt, så vil vi meget gerne være i et nordsjællandsk samarbejde, siger Benedikte Kjær.

Kirsten Jensen (S), borgmester i Hillerød, mener også, at det er vigtigt, at Helsingør Byråd skal kunne se sig selv i en løsning for turistsamarbejdet.

- For mange af os er det vigtigt, at vi har en organisation omkring nationalparken, som kan styrke turismen omkring parken. Og det er praktisk, hvis det er de samme kommuner, som er med i parken og i turistsamarbejdet. Men vi skal finde ud af, hvordan vi kan samarbejde med Wonderful Copenhagen fremover, siger hun.

Uklar lovgivning Kirsten Jensen mener, at der fortsat er nogle spørgsmål, som hænger og svæver i luften.

- Lovgivningen omkring, hvad de nye destinationsselskaber må og kan, er bestemt ikke helt klar og tydelig. Især når det gælder samarbejdet mellem selskaberne.

- Vi er i den situation, at vi får mange turister herop, som også har været en tur omkring den Lille Havfrue. Og det er ulogisk, hvis vi ikke skal kunne samarbejde med København. Men vi skal nu have forberedt en sag, så borgmestrene, bestyrelsen for VisitNordsjælland og de fem byråd kan træffe en beslutning på et helt klart grundlag. Det skal vi bruge de næste måneder på at skaffe, siger hun.

