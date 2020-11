Borgmestre vil have møde om ny kystbane-køreplan

Planerne om at frakoble Kystbanens - og dermed Nordsjællands - direkte forbindelse til Københavns lufthavn, vækker fortsat uro blandt borgmestrene i kystbanekommunerne og hos formanden for Region Hovedstaden.

Transportministeren vil da blive holdt op på et løfte, han skulle have afgivet, da man mødtes sidste gang.

Der varsles nu ændringer på Kystbanen, og vi mener derfor, at det er aktuelt at holde et opfølgende møde snarest, hedder det i henvendelse til transportministeren. I brevet tales om en mærkbar forringelse, der vil svække brugen af den kollektive trafik, hvilket vil betyde øget trængsel på de nordlige indfaldsveje til København og en øget miljøbelastning gennem udledning af CO2.

Borgmestrene skriver, at der i Nordsjælland ikke er noget kollektivt alternativ til Kystbanen, og at Helsingørmotorvejen i forvejen er tæt pakket med biler. Derfor mener de, at der forsat er behov for investeringer i en af landets vigtigste jernbaner. Regulariteten skal forbedres, uden at det skal være på bekostning af længere rejsetid, færre tog og lavere frekvens.