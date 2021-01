Borgmestre efterlyser flere vaccinationscentre

Otte nordsjællandske borgmestre forsøger at få Region Hovedstaden til at ændre sin vaccinationsstrategi. Mange borgere i Nordsjælland har forgæves forsøgt at bestille en en vaccinationstid. Men der er kun et begrænset antal tider, fordi vaccinedoserne lader vente på sig. De, der kommer igennem, bliver ofte sendt til vaccinationscentre langt fra deres hjemkommune. Og det er borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær (K) og en række andre nordsjællanske borgmestre, ikke tilfredse med.