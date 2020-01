Bag henvendelsen til regionsrådsformand og formanden for Sundhedsudvalget står borgmestrene i Allerød, Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Det er de otte kommuner som sammen med Nordsjællands Hospital udgør Planområde Nord. Region Hovedstaden er delt op i fire planområder med hvert sit akuthospital.

Borgmestre: Usikker situation omkring nyt hospital

Nordsjælland - 18. januar 2020 kl. 13:22 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er udbredt bekymring i Nordsjællands Hospitals bagland i kølvandet på en ny kapacitetsanalyse for Nyt Hospital Nordsjælland. Her fremgår det, at hvis man vi undgå overbelægning på det ny hospital, der åbner med en kapacitet på 570 senge i 2024, så forudsætter det, at aktiviteten på Nordsjællands Hospital frem til 2024 reduceres med, hvad der svarer til 46 sengepladser. Og med hele 75 pladser, når der skal tages højde for, at der kommer mange flere ældre i Nordsjælland de kommende år.

Analysen har affødt et fælles bekymringsbrev fra de otte kommuner, hvis borgere som udgangspunkt hører til Nordsjællands Hospital. Brevet er sendt til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og formanden for regionens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K). Det rummer en opfordring til, at regionen gør mere end blot at følge udviklingen.

- Der er simpelthen så stor usikkerhed i den analyse, når man ser på hospitalets kapacitet. Allerede i dag står vi i kommunerne med store udfordringer, som skyldes at der er tryk på og mangel på kapacitet. Der er borgere som udskrives, som ikke burde være udskrevet. Vi står i en virkelighed som er løbet fra den struktur, som systemet er indrettet. Grundlæggende mangler vi en reform af det nære sundhedssystem, og de penge som følger med, siger Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K).

Hun peger på, at inden for de sidste par år er kommunernes sygepleje blevet mere omfattende end tidligere - for eksempel er det nu mere normalt, at de kommunale plejepladser indrettes med ilt - og at der gives medicin intravenøst.

- Nogle borgere bliver udskrevet fra hospitalet og har et plejebehov, der langt større end det plejede, siger Benedikte Kiær, der kalder udviklingen i Nordsjælland særlig bekymrende.

- Den gennemsnitlige indlæggelsestid i Region Hovedstaden er 4,4 dage. I dag er den 2,8 dages i Nordsjælland. Og hvis kapaciteten på det ny hospital skal være tilstrækkelig, så viser analysen, at man skal ned på to dage. Allerede i dag ligger vi under gennemsnittet, og så skal vi endnu længere ned. Det er meget bekymrende - for en patient i Nordsjælland har jo samme behov som i andre dele af regionen, siger borgmesteren.

De otte borgmestre peger i deres brev på, at kapacitetsanalysen kun ser på udviklingen frem til det ny hospital syd for Hillerød åbner i 2024 - man ser ikke på udviklingen herefter, hvor udviklingen fortsætter med et øget antal ældre - og flere ældre over 80, som erfaringsmæssigt har flest indlæggelser. I dag har de otte kommuner tilsammen 275 døgnpladser, som især bruges at patienter, der er for syge til at være i eget hjem, mange af dem udskrevet fra hospitalet.

De otte kommuner efterlyser yderligere skridt der kan sikre borgerne i Nordsjælland tilstrækkelig kapacitet i det samlede sundhedsvæsen i Nordsjælland.

»Fremfor at afvente effekten af projekt Livskraft (Nordsjællands Hospitals effektiviseringsprogram frem mod åbningen af det ny hospital, red) bør der allerede nu tages de næste skridt for at sikre en egentlig plan og dermed også en regional aftale, som tager højde for kvalitet, kompetencer, lægedækning og økonomi i både regionen og kommunerne. Dette skal ses i forlængelse af den netop indgåede sundhedsaftale, som skal sikre et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen«, lyder det i bekymringsbrevet fra de otte borgmestre.

- En plan bør indeholde, hvordan vi skaber nogle samarbejder omkring de her borgere som er oppe i årene, og som har flere komplekse sygdomme. Der er brug for endnu mere samarbejde end i dag, hvis vi overhovedet skal kunne levere på den her dagsorden. Det bedste ville være det bedste, hvis kapaciteten på hospitalet var tilstrækkelig, lyder det fra Benedikte Kjær.

En del af problemet er, at regionen under projekteringen af det kommende hospital måtte skære cirka 90 senge fra for at kunne opføre hospitalet inden for den pris, som er fastsat af Sundhedsministeriet.