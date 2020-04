Ligesom de yngste elever er tilbage i skolen og ofte undervises ude, så er der på samme led plads til de ældste elever, mener borgmestre. Foto: Allan Nørregaard

Borgmestre: Alle skal i skole

Nordsjælland - 28. april 2020 kl. 04:00 Af Lars Sandager Ramlow og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fællesskab er vigtigt for os alle, og for teenagere kan den sociale kontakt i skolen være altafgørende. Derfor er det vigtigt, at eleverne fra 6.-10. klasse kan vende tilbage til skolebænken snarest muligt. Hvis ikke i hele landet, så i de kommuner, der kan opfylde retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

Det mener i hvert fald borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen (S) og borgmester i Rudersdal Jens Ive (V):

- Det er synd for eleverne i de store klasser, hvis de skal gå i fem måneder uden social kontakt med deres skolefællesskab. Undervisning blev suspenderet midt i marts, og det er virkelig ikke hensigtsmæssigt, hvis de først skal i skole igen efter sommerferien. De stærke elever skal nok klare sig, men især i teenageårene er der mange unge, der er særligt sårbare. De kan være socialt udfordrede eller måske komme fra hjem, hvor der er uro. Her er skolen og kammeraterne et frirum, og i skolen kan de tale om problemerne i fortrolighed med en lærer eller med andre voksne, påpeger Jens Ive.

Steffen Jensen supplerer:

- Vi følger 100 procent de guidelines, der kommer fra regering og folketing, men der er forskel på Halsnæs, Gribskov og København, og vi kunne her lokalt lave løsninger, hvor de unge mødes 2-3 gange om ugen, ude i naturen med 10 elever og en lærer. Det vil have stor gevinst, ikke mindst for de sociale tilhørforhold, siger borgmesteren i Halsnæs.

Her i det sene forår og i forsommeren ser de to borgmestre mulighed for at anvende naturen, skolernes idrætsfaciliteter, foreningshuse m.m.

- I Halsnæs har vi sat skolechefen i gang med at tænke tanker om dette, siger Steffen Jensen og tilføjer, at det ret hurtigt vil kunne sættes i gang med baggrund i de erfaringer, der blev gjort ved åbningen for de yngre elever.

Dansk Folkeparti og SF har i Jyllands-Posten opfordret regeringen til at undersøge mulighederne for, om Danmark kan åbnes i forskellige hastigheder.

I et skriftligt svar til avisen siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), at spørgsmålet om, hvornår og hvordan de enkelte kommuner skal genåbne er en del af de igangværende forhandlinger om den gradvise genåbning.