Borgmester vil kæmpe for fiskeriet på Arresø

Nordsjælland - 24. oktober 2019 kl. 04:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland: Erhvervsfiskeriet på Arresø og fiskerens bygninger ved Ågabet - Frederiksværk kanals udmunding i Arresø - har stor kulturhistorisk værdi for Halsnæs kommune og bør bevares, mener Halsnæs-borgmester Steffen Jensen (S), der vil komme med forslag om fiskeriets rolle i nationalparken til næste bestyrelsesmøde i bestyrelsen for nationalpark Kongernes Nordsjælland

Netop Naturstyrelsens beslutning om ikke at forlænge kontrakten med søens eneste nuværende erhvervsfisker - blev drøftet på det seneste møde i bestyrelsen tirsdag..

- Det er en beslutning som Naturstyrelsen har besluttet, og jeg anfægter ikke, at de som lodsejer har ret til selv at bestemme, hvad der skal ske på søen. og de vil gerne styrke lystfiskeriet i stedet for erhvervsfiskeriet. Men på den anden side er fiskeriet på Arresø en så grundlæggende historisk værdi for Frederiksværk. Tænk på, at det er det eneste ferskvand i landet, hvor der er erhvervsfiskeri. Den historie og det miljø mener jeg bør være noget, som nationalparken skal være med til at styrke og formidle, siger Steffen Jensen, der nu som bestyrelsesmedlem i parkens bestyrelse vil skrive et forslag. Nationalparkens bestyrelse skal i de kommende måneder godkende et oplæg til parkens første nationalparkplan, som efterfølgende skal ud i offentlig høring.

- Vi fik en rigtig god snak i bestyrelsen på vores møde tirsdag, også med skovrider Jens Bjerregaard, der sidder som Naturstyrelsens repræsentant. Udgangen blev, at jeg kommer med et forslag til, hvordan erhvervsfiskeriet tages ind som historie i nationalparken, og hvordan nogle af parkens indsatser kan styrke et sted som Ågabet, der har en stor historisk værdi for Halsnæs kommune, siger Steffen Jensen.

I forbindelse med at Naturstyrelsen har opsagt erhvervsfiskeren, har de også krævet, at alle bygninger ved Ågabet fjernes af fiskeren, og at området ryddes.

- Naturstyrelsen forestiller sig, at et eventuelt nyt udbud af fiskeriet skal foregå fra havnen på Arrenæs, hvor man skal sætter joller i vandet fra trailere, men det mener jeg ikke er en holdbar løsning, hvis man vikl opretholde et erhvervsfiskeri. Og jeg synes det er ærgerligt, hvis man skriver slutkapitlet for det fiskeri, som har fundet sted gennem århundreder, siger han.

Steffen Jensen forklarer, at netop Ågabet og kanalen i Halsnæs kommune er tænkt som indgangen til den nye nationalpark. Derfor er jeg en smule ked af, at beslutningen om at stoppe erhvervsfiskeriet ikke i første omgang blev kommunikeret til os - eller kom ud i en eller anden form for høring, siger han.