Borgmester klar til dobbeltmandat

Nordsjælland - 02. juni 2021

Allerøds borgmester Karsten Längerich fra Venstre stiller op til det kommende regionsrådsvalg til november. Borgmesteren kan således komme til at sidde på et dobbeltmandat, da den siddende borgmester også er Venstres spidskandidat til det kommende og samtidige kommunalvalg. Og det ser han som en fordel.

- Jeg ser en tydelig synergi i både at være borgmester og Regionsrådsmedlem. På den måde kan jeg bedst være med til at bygge bro og løfte kommunernes udfordringer i regionsrådet, siger Karsten Längerich.

Sygehusene og sundhedsvæsenet er regionernes største opgave, og Karsten Längerich mener, at borgerne skal i centrum på sundhedsområdet, og at samarbejdet mellem kommuner og Region Hovedstaden skal styrkes markant.

- Borgerne er kommet i klemme mellem de offentlige aktører. Antallet af sengepladser reduceres på hospitalerne og patienterne sendes hurtigt hjem til behandling i eget hjem eller i kommunerne. Det stiller helt nye krav til samarbejdet mellem regioner, kommuner og de praktiserende læger. Det samarbejde fungerer desværre ikke godt nok, og det går ud over patienterne. Vi skal blive bedre til at bygge bro mellem kommunerne og Region Hovedstaden, siger han. Karsten Längerich ser frem til, at et helt nyt Nordsjællands Hospital står klar syd for Hillerød i 2024.

- De nuværende bygninger er ikke tidssvarende og både patienter og ansatte har behov for nye og bedre rammer. Jeg er dog bekymret for, om der er nok sengepladser og ikke mindst nok specialer. I dag er der omkring 10, og de skal som minimum fastholdes. Det er vigtigt, at borgere fra eksempelvis Allerød kan blive behandlet i Hillerød for de fleste sygdomme, siger han.

Også infrastrukturen nævner han som et fokusområde.

- Hvis vi skal have flere til at lade bilerne stå, så skal vi have bedre tværgående forbindelser. Kommunerne kan ofte selv anlægge cykelstier i kommunerne, men der er for lidt fokus på også, at der anlægges tværgående supercykelstier mellem eksempelvis Lynge og Hillerød eller Ganløse eller mellem Allerød og Hørsholm. Tilsvarende mangler vi også tværgående busforbindelser i Nordsjælland, og det gør, at bussen bliver fravalgt af mange, siger han.