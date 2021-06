Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Hillerød kommuner har længe sammen med det lokale erhverwvliv arbejdet på at synliggøre behovet for investeringer i områdets infrastruktur i det såkaldte sekskommunesamarbejde. Nu er en række af ønskerne med i den ny infrastrukturplan. Her et foto fra et seminar i 2015, hvor man fremlagde fælles trafikønsker. Foto Hans-Jørgen Johansen

Borgmester-jubel over nye motorveje

Nordsjælland - 28. juni 2021 kl. 11:34 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Hillerødmotorvejens forlængelse bliver til motorvej, og Frederikssund bliver koblet på motorvejsnettet - dog først med anlægsstart i 2026. Det er resultatet af den brede politiske aftale om investeringer i fremtidens infrastruktur, som mandag blev indgået på Christiansborg.

At der er motorvej på vej, vækker glæde blandt de nordsjællandske kommuner, der sammen har arbejdet på at synliggøre behovet for en forbedring af den regionale infrastruktur. I dag bruger bilister fra hele Nordsjælland nemlig længere tid end nødvendigt på at komme frem, fordi der mangler motorvej, og det er både til irritation for den enkelte og til skade for samfundsøkonomien.

- Jeg glæder mig over, at Hillerødmotorvejen nu endelig kommer til at gå helt til Hillerød. Alt for mange bilister oplever, at de må holde i kø på forlængelsen hver dag, så en udbygning vil få positiv betydning for hele Nordsjælland. Og så skal en vej med så mange biler være motorvej for at være sikker nok. Det har også stor betydning, at strækningen er prioriteret så højt, for det haster med at få forbedret fremkommeligheden. Vi får snart et nyt nordsjællandsk hospital i Hillerød, som gør infrastrukturen i området ekstra vigtig. Så jeg er glad for, at Folketinget har lyttet, siger borgmester i Hillerød Kommune Kirsten Jensen.

- Jeg er glad for, at det omsider er lykkedes at få statslige investeringer til Nordsjælland. Det er godt for borgerne, pendlerne, erhvervslivet og gæsterne i Gribskov, der alle får en lidt lettere hverdag. Vi håber, at arbejdet kommer hurtigt i gang. Vi er i Gribskov i fuld gang med at opgradere vores eget vejnet, så vi får den samlede infrastruktur til at hænge bedre sammen, siger Anders Gerner Frost, borgmester i Gribskov Kommune.

Med den nye infrastrukturaftale kan arbejdet med at udbygge Hillerødmotorvejens forlængelse gå i gang til næste år, mens en færdiggørelse af motorvejen til Frederikssund er planlagt til 2026. Midt i glæden vækker tidsplanen ærgrelse hos Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen.

- Vi ser frem til at få motorvejen til Frederikssund, men jeg er ærgerlig over, at det først sker i 2026. Men samtidig glæder jeg mig over, at Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord bliver betalingsfri, at vi får bedre togforbindelser til Frederikssund, og at der indføres vendespor ved Carlsberg. Det er samlet set ikke så ringe for Frederikssund, siger John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune.