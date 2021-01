Borgmester-initiativ efter HH-analyse

Vi er i gang med at gå i dybden med analysen, men allerede nu står det klart, at en vejforbindelse er en god forretning for de to stater, hvorimod en fast togforbindelse for tog kræver ikke kan finansieret allerede med brugerbetaling. Når det gælder miljøpåvirkning, så blev de ikke beskrevet som store, og hvor forventningen er, at udskiftning af bilparken vil betyde fald i CO2 udledningen. Vi dykker selvfølgelig ekstra meget ned i de afsnit af rapporten, ligesom togforbindelsen skal have et ekstra kig, da den lige her og nu ser ud til at have nogle større konsekvenser for Helsingør hvis det er forlængelse af Kystbanen. Så vidt jeg kan se, er der ikke set på muligheden for at have en togtunnel til station under Helsingør Station, og så skift til Kystbanen. Det mener jeg, at vi skal spørge ind til, da det måske også vil lette prisen på togforbindelsen.