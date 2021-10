Se billedserie Ballade om køopkald til 112 er en af de udfordringer, regionsrådet skal håndtere. Foto Allan Nørregaard

Borgerlige håber at male regionen blå

Nordsjælland - 23. oktober 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Selvom der ved det seneste valg i 2017 var et "rødt" flertal, hvor Socialdemokratiet sammen med SF, Enhedslisten og Alternativet opnåede 22 ud af de 41 pladser i regionsrådet, så endte det alligevel i løbet af kort tid med en bred konstituering hen over midten.

Ud af ligningen røg Enhedslisten og ind kom De Konservative, De Radikale og Dansk Folkeparti.

Og bevægelsen hen over midten foregår tit og ofte på Regionsgården i Hillerød.

Regionsrådet er sjældent en ideologisk kampplads, men et sted, hvor man bøjer sig mod hinanden og arbejder efter brede aftaler. Senest set ved vedtagelsen af Region Hovedstadens budget for 2022, hvor det lykkedes regionsformand Lars Gaardhøj (S) at lande en aftale, der rummer alle ni partier i rådet.

Alternativet 1 (2) Lars Gaardhøj (S)41Socialdemokratiet: 13Radikale: 4 (3)Konservative: 6 (5)Socialistisk Folkepart: 3Liberal Alliance 1 (2)Dansk Folkeparti: 3Venstre 6Enhedslisten: 4Alternativet 1 (2) Stor enighed Det politiske arbejde i et regionsråd er i høj grad en bunden opgave. Regionerne finansieres af staten og via brugerbetaling fra kommunerne. De kan ikke udskrive skat eller opfinde nye opgaver, så der er grænser for hvor mange nye initiativer, politikerne kan sætte i søen.

Det politiske arbejde handler i høj grad om at administrere og mindre om at udfolde politiske visioner. Puljen til nye initiativer i regionens budget er omkring de 50 millioner - ud af et budget på 42 milliarder kroner.

Derfor er der ikke mange ideologiske faner at folde ud, når valgkampen kommer hvert fjerde år, og partierne skal forklare de indbyrdes politiske forskelle og lokke vælgerne til. Det kan være svært pludselig at være uenige, når man langt hen ad vejen har vedtaget tingene i fælles flok.

Holmgang Men ved dette valg er der dog lagt op til en holmgang mellem rød og blå blok, da de partipolitiske blokke står skarpt over for hinanden. For første gang har de borgerlige partier, minus de radikale, indgået et enkelt valgforbund for at minimere stemmespild.

Det borgerlige valgforbund består af Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre. Til sammen sad de ved sidste valg på 16 mandater. (5 til Konservative. 3 til DF, 2 til LA og 6 til Venstre).

Håbet er at man - godt nok sammen med De Radikale (tre pladser) - kan vippe flertallet. Det kræver at to mandater flyttes over midten

Valgforbundet anslås - alt andet lige - at kunne trække et mandat ekstra via mindre stemmespild, mens partierne så kan håbe, at det også vil spille ind i Socialdemokratiets valgresultat, at regionsrådsformand Lars Gaardhøj, der ved valget i 2017 trak 2709 stemmer for nylig har afløst Sophie Hæstorp Andersen som siddende regionsrådsformand.

Hun var valgets stammesluger i 2017 og trak 60.162 personlige stemmer. Sophie Hæstorp stiller ikke op til regionsvalget, mens satser på at blive overborgmester i København.

S: Ene men stærk? Samtidig har Socialdemokratiet denne gang ikke indgået et valgforbund men har en liste for sig selv, hvilket kan give et vist stemmespild.

Men kommunalvalget og regionalvalget er samtidig en slags midtvejsvalg, hvor S kan få en melding på, hvor man står. Holder den fremgang, man oplevede i meningsmålingerne under coronaen - eller er det blevet hverdag igen?

Det er også dog en del af det borgerlige regnestykke, at de borgerlige partier tilsammen ikke må tilbage.

Og Venstres dagsform er - i hvert fald på landsplan - ikke helt i top. Liberal Alliance har også set bedre dage, og overlæge og professor Niels Høiby er ene folkevalgte tilbage i partiet, efter at Jacob Rosenberg skiftede til De Konservative.

Nye Borgerlige, der stiller med den tidligere Allerød-byrådsmedlem og organisatorisk formand for partiet Jesper Hammer som spids, kan komme ind. Men realistisk nok på bekostning af et af DF's mandater, hvis man følger landstendenserne.

Tvivlsom manøvre Man kan i sidste ende have sine tvivl om, hvorvidt De Radikale med nordsjællænderen Karin Friis Bach i front, vil udskifte en bred konstituering hen over midten med en spinkel borgerlig koalition inklusiv DF og Nye Borgerlige.

Den gensidige kærlighed mellem de tre partier synes at være til at overse - og en radikal regionsrådsformandspost som betaling for et skifte til den borgerlige lejr, vil sandsynligvis være for høj en pris at betale for DF og Nye Borgerlige - og nok heller ikke ønskværdig for De Radikale.

Skulle der efter valget derfor opstå et borgerligt flertal, så vil både Venstres Martin Geertsen eller den konservative Christoffer Buster Reinhardt stå parate.

Men der skal en markant udvikling til, før at magten skifter i en region, hvor Socialdemokraterne nu i fire valgperioder har siddet sikkert i formandsstolen.

Radikale er da heller ikke med i det borgerlige valgforbund, men er gået sammen med SF, Alternativet og Veganerpartiet. Til sammen har SF, B og Å otte mandater.

Selvom Alternativet som parti har set bedre dage og er reduceret til en skygge af sig selv, så bliver de fleste stemmer nok i blokken - Veganerne kan bliver alternativet til Alternativet - så at sige.

Eller de kan havne hos Enhedslisten, der har samlet en flok mindre grupperinger: Hampepartiet, Feministisk Initiativ, Kommunisterne, Christiania-Listen og Kommunistisk Parti. Ingen af de små lsuter har en kinamands chance for at komme ind - men de kan måske levere endnu et mandat til Enhedslisten - hvilket igen gør en borgerlig regionsformand mindre sandsynlig.

Borgernært De fem regioner, som har eksisteret siden seneste kommunalreform i 2006, har ansvaret for noget af den mest borgernære service overhovedet, nemlig sundhedsvæsenet med landets offentlige hospitaler.

Vi taler om kræftbehandling, fødeafdelinger, skadestuer og ansvaret for hele akutberedskabet med 112, 1813, ambulancer og lægehelikoptere.

Det er inde i kernen af velfærdssamfundet - og det er her borgerne gerne skal kunne føle sig trygge.

Trygge ved, at der er en udhvilet jordemoder til stede, når vi fødes, at vi får en hurtig og optimal behandling, når vi er syge, og at vi ikke bliver kastebolde i systemet, når vi bliver gamle og har brug for både regional hospitalshjælp og kommunal pleje.

Det er samtidig et område, som er fast leverandør af det, der på godt gammelt dansk hedder møgsager. Så er det et it-system, Sundhedsplatformen, som det vist vil være en underdrivelse at kalde udskældt af brugene, så er det behandlingsgarantier, der halter, eller 112-opkald som havner i kø i stedet for at blive besvaret hurtigt.

Mangel på personale Den helt store aktuelle udfordring lige nu er manglen på personale. Der mangler simpelthen sygeplejersker og jordemødre. Samtidig har en kombination af Corona-krise med suspendering af behandlingsgarantier samt sygeplejerskernes lønstrejke skabt en ventetids-pukkel.

Omkring 30.000 undersøgelser og planlagte operationer er forsinkede alene i Region Hovedstaden.

Men her står regionerne med et kæmpe problem.

For hvordan får man bugt med puklen, når man samtidig står i den situation, at sygeplejerskerne ovenpå en mislykket - i hvert fald når det gælder flere penge i lønningsposen - og langvarig strejke ikke har den store lyst til at tage ekstravagter.

Plus at der i år har været et otte procent lavere optag på landets sygeplejerskeuddannelser.

Hospitalerne risikerer at havne i en dårlig spiral med mange ledige stillinger og dermed huller i vagtplanerne, som må dækkes af dyrere eksterne vikarer.

Den dobbelte udfordring med pukkel og personalemangel bliver et centralt tema i valgkampen - og alle partier kæmper med svar på at løse situationen.

Ingen har en færdig løsning på problemet. Nogle partier - dem til venstre for midten - argumenterer for, at der skal findes flere penge til højere lønninger, mens løsningen fra borgerlig side vil være i højere grad at lade private aktører træde til.

Om det sidste kan ske, uden at de hospitalsansatte så vil søge over til højere lønninger - og måske et mere overskueligt vagtskema - i den private sektor og efterlade endnu større huller, er også noget, regionspolitikerne skal tage med i overvejelserne.

Andre bud på temaer i valgkampen er ført og fremmest akutområdet.

Er der ambulancer nok på gaden? Især Nordsjælland oplever for lange responstider på de såkaldte b-kørsler, som er kørsler uden udrykning.

Hele situationen omkring fødeområdet og fortravlede jordemødre vil nok også dukke op, ligesom 112-sagen vil gøre det - også selvom sagen foreløbig er landet med en ekstrabevilling på 10 millioner kroner og et pålæg til regionens administration om at følge op på 17 anbefalinger, som en gruppe med den eksterne undersøger Mads Koch Hansen i spidsen har afleveret.

Nye folk Selvom Lars Gaardhøj er ny i formandsstolen, så er han garvet i regionspolitik, og han er - ligesom sin forgænger Sophie Hæstorp Andersen - anerkendt for at være lyttende, have et godt gemyt og forsøge at få alle med - samtidig med at man ikke er i tvivl om, hvad han mener, lyder signalementet fra andre regionsrådsmedlemmer - også uden fro Socialdemokratiet.

112-sagen viste, at han kan reagere hurtigt. Dels ved at lancere en undersøgelse, og dels ved at sætte en uafhængig person i spidsen, da der kom kritik af, at undersøgelsen blev en intern af slags, som regionens egne embedsfolk selv skulle udarbejde for hurtighedens skyld.

Nye spidser er der også for to andre af de partier, der i dag er repræsenteret i dagens regionsråd. Finn Rudaizky har afløst Henrik Thorup hos DF og hos SF har den tidligere SF-næstformand Peter Westermann overtaget efter Jens Mandrup. Begge nye spidser er mere ideologiske med skarpere politisk profil, end deres forgængere.

Begge er dog garvede regionspolitikere, der ved at ideologi og politiske udmeldinger i form af medlemsforslag i udvalg eller i regionsrådet eller via skarpe debatindlæg i medierne - sagtens kan gå hånd i hånd med en pragmatisk tilgang, når man sidder i et lokale og forhandler.

Man må pudse de ideologiske fjer man har - og så ellers se at blive enige om løsninger på de alvorlige udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for.