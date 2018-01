Hillerød spænder fra et plus på 1,8 millioner kroner til et minus på godt 300.000 kroner, beregnet ud fra et hus på 140 kvadratmeter og antallet af år, man har ejet huset. Foto: Kenn Thomsen

Boliger giver solide afkast

Ejerboligen giver - for det meste - et solidt økonomisk afkast. Gevinsten stiger i takt med antallet af år i boligen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Boligkøb er en meget sikker investering, hvis man har en lang tidshorisont. Priserne er steget næsten alle steder, hvis man går 15 eller 20 år tilbage, og det forventer vi også vil ske i fremtiden. Vi bliver flere danskere, samtidig med at antallet af singler stiger, og det er med til at øge efterspørgslen efter boliger, siger Lise Nytoft Bergmann.

- Her er det vigtigt at huske på, at der er tale om et øjebliksbillede, og at boligerne igen stiger ret meget i værdi. Det viser de høje gevinster ved en ejertid på fem år i de 11 nordsjællandske kommuner. Altså vil boligejerne efter al sandsynlighed tjene det eventuelt tabte hjem, hvis de bliver boende lidt endnu, siger Thomas Bloch fra Danbolig i Hørsholm og Espergærde.