Blodbankschef Morten Bagge Hansen (tv) og landsformand Poul Erik Herner, Bloddonorerne i Danmark var mødt frem for at ønske tillykke og takke den flittige donor. Foto Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bloddonor runder sjælden milepæl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bloddonor runder sjælden milepæl

Nordsjælland - 01. april 2018 kl. 14:39 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den 29. juni 1969 blev jeg tappet første gang. Jeg var 18 år og 1 dag gammel, og vi havde siddet i min gymnasieklasse og talt om det, fortæller Johan Gunitz.

Han har siden troligt har ladet sig tappe gang på gang. Først i sit hjemland Sverige, siden, efter at han blev dansk gift, i Danmark. En bloddonor må kun give blod én gang i kvartalet fra man fylder 18 til man når 67 år, så de 200 tapninger kommer af, at Johan Gaunitz for nogle år siden meldte sig som plasmadonor, hvor blodet tappes og blodpladerne høstes, hvorefter man får sit eget blod tilbage i kroppen igen. På den måde må man som plasmadonor give blod hver måned.

Det er kun fjerde gang, at en bloddonor i Danmark runder de 200 tapninger, fortæller landsformand Poul Erik Herner, Bloddonorerne i Danmark, der var mødt op onsdag for at fejre Johan Gaunitz 200. tapning og sige tak på vegne at de patienter, der har fået gavn af hans blod. Tapningen foregik på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor der i blodbanken var flag, champagne, kransekage og chokolade i dagens anledning.

Blodbankschef Morten Bagge Hansen, der er chef for alle blodbanker i Region Hovedstaden var også mødt op for at takke.

- Du har mange liv på samvittigheden - på den gode måde. 200 portioner blod svarer til cirka 600 behandlinger, hvoraf mange vil være direkte livreddende, sagde han.

Johan Gaunitz regner med at han kan nå endnu et par tapninger, inden han må holde op her til sommer, når han fylder 67 år.