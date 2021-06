Se billedserie Regionsrådsmedlem Peter Westermann og byrådskandidat Dorte Bjørn Andersen præsenterer visionen om en ØresundsPromenade Foto: Jesper Sabroe

Blæser til fælles kamp for adgang til kysten

Nordsjælland - 14. juni 2021 kl. 07:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

På lange strækninger af Nordkysten er det intet problem at gå en lang tur langs stranden. Stort set hele vejen fra Hundested til Ålsgårde kan det lade sig gøre uden stort besvær. Men fra Ålsgårde mod Helsingør og ned langs Øresundskysten er stranden mange steder spærret af private badebroer, træverandaer, kystsikring og hegn.

Men der bør være meget bedre adgang til kysterne, mener bestyrelsen i SF i Hovedstaden, der har fremsat en vision om en Øresunds- Promade fra Hundested til Ishøj.

- Vi ser, at folk jages væk fra private strande, også når der er adgang efter lovgivningen, fortæller Dorte Bjørn Andersen, byrådskandidat for SF i Helsingør. Sammen med Peter Westermann, spidskandidat for SF til regionsrådet lancerede de visionen på en lille stump offentlig strand ved Helsingør. Både nord og syd for stedet, spærrer private badebroer, træterrasser og strandhuse for videre færdsel.

Men det skulle gerne være nemmere at komme frem langs kysten, og her kan en vision om en samlet promenade være et redskab, mener de to.

Naturbeskyttelsesloven §22 n Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar....





n Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.





n Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.





- Nogle af de 15 kommuner på strækningen har allerede så gode strande eller stier, at de kan nøjes med skiltning, andre kommuner skal blot påtage sig det almindelige myndighedsansvar og sikre, at Naturbeskyttelsesloven overholdes, og at ulovlige skræmmeskilte fjernes. I en del kommuner vil man få brug for nye stianlæg, eventuelt kombineret med kyst- og klimasikring. I nogle kommuner vil der være behov for at planlægge et stisystem, som leder uden om for eksempel større havne- eller industrianlæg, siger Peter Westermann, der vil fremsætte et forslag i regionsrådet om at oprette et sekretariat, der kan koordinere opgaven med kommunerne, som har myndighedssvaret - og som kan være med til at søge eksterne midler, hvis en løsning kræver ekstraordinære anlægsbevillinger.

- Nogle kommuner vil vælge at lave bålpladser, overnatningsmuligheder med shelters eller offentlige toiletter. For de fleste kommuners vedkommende vil udgiften til ØresundsPromenaden kunne dækkes inden for den almindelige anlægsramme til for eksempel parker og stier, siger han.

Der sekretariat, SF vil foreslå oprettet, er inspireret af det eksisterende Supercykelstisekretariat, hvis opgave er at være tovholder på etableringen af ykelvenlige pendlerruter på tværs af kommuner i hovedstadsregionen.