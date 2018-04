Bladdame og våbenfabrikant i Niras-bestyrelse

Lisbeth Knudsen, ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen, og Jens Maaløe, adm. direktør i TERMA A/S, blev valgt som nye medlemmer i den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS' bestyrelse på selskabets generalforsamling den 4. april 2018.

Lisbeth Knudsen er ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen og bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt for Det Kongelige Teater.

Hun er tidligere ansvarshavende chefredaktør ved Berlingske og tidligere koncernchef for Berlingske Media.

Lisbeth Knudsen har tidligere været nyhedsdirektør ved DR og medlem af DRs direktion. Hun har været ansvarshavende chefredaktør for Det Fri Aktuelt samt adm. direktør for A/S A-pressen.