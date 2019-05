Bisættelse: Eigil likviderede 11 stikkere

11 gange skød og dræbte modstandsmanden "Eigil" stikkere under tyskernes besættelse af Danmark. Dermed er han den danske modstandsmand, som likviderede flest stikkere og tyskvenlige personer under den fem år lange besættelse.

På befrielsesdagen lørdag 4. maj bisættes "Eigil", med det borgerlige navn Povl Falk-Jensen, klokken 11 fra Herfølge Kirke. Han døde 25. april 98 år gammel.

I mange år kendte offentligheden ikke noget til, hvem "Eigil" var. Først i 2009 stod Povl Falk-Jensen frem i offentligheden, da han blev omtalt i forfatteren Peter Birkelunds bog "Holger Danske". Samme år udgav foreningen Frihedsmuseets Venner en beretning, som Povl Falk-Jensen havde skrevet om sine oplevelser under besættelsen.

Siden har Povl Falk-Jensen med jævne mellemrum kommenteret tiden under besættelsen og likvideringerne. Både i medierne og gennem foredrag.

Povl Falk-Jensen fortrød ikke, de handlinger, han havde udført under besættelsen som afdelingsleder i modstandsgruppen Holger Danske, men stod ved, hvad han havde gjort. Likvideringerne var nødvendige, mente han.

Drabet i Geels Skov

Heller ikke de sidste likvideringer, som blev udført 7. maj 1945 - altså to dage efter tyskernes overgivelse i Danmark - fortrød Povl Falk-Jensen.

De gik ud over frisørægteparret Yngve og Hildur Nielsen, som flere gange havde sladret til tyskerne om danske modstandsfolk. Parret samarbejdede både med Gestapo og Schiøler-gruppen, der på tyskernes vegne stod bag flere terroranslag.

I november 1944 var Nielsen-parrets angiveri tæt på at koste Povl Falk-Jensen livet. Han faldt i et baghold på en trappeopgang og var tæt på at blive ramt i nakken af en kugle. Flere af hans modstandskammerater slap ikke så let fra angiveriet, men blev taget af tyskerne og sendt i koncentrationslejr.

Da det om morgenen 6. maj lykkedes "Eigil" og han gruppe at arrestere Yngve og Hildur Nielsen, bragte man i første omgang parret til Aurehøj Gymnasium i Gentofte, hvor Holger Danske-gruppen havde rykket ind. Her bevogtede man parret.

I de første dage efter tyskernes overgivelse opstod der kampe flere steder i Danmark mellem modstandsfolk og soldater fra Den Danske Brigade på den ene side og tyske håndlangere og nazister. Alene i København bliver 54 personer dræbt 4. og 5. maj og i dagene efter døde endnu flere.

Derfor frygtede Holger Danske, at man kunne blive udsat for et angreb på gymnasiet. For at minimere den risiko valgte "Eigil" derfor at effektuere den dødsdom, som Frihedsrådet tidligere havde udstedt over stikkerparreet.

En særenhed på otte mand fra Holger Danske kørte frisørparret til Geels Skov, hvor man tidlig om morgenen skød dem.

Nedskydningen, som altså skete to dage efter tyskernes overgivelse - men seks dage før politiet igen blev indsat i Danmark - fik aldrig et retsligt efterspil.

Dog blev der så sent som i sommeren 2018 indgivet en politianmeldelse. Anmeldelsen af den 98-årige modstandsmand kom, efter at Povl Falk-Jensen i Radio24syv erklærede, at hævn havde været et stort motiv, og at han ikke havde behøvet at skyde ægteparret.

- Jeg kunne ikke forestille mig anden verdenskrig slutte, uden de to skulle ned og ligge. Jeg var endda parat til at tage dødsstraf for det. Bare de ikke slap, sagde Povl Falk-Jensen til Radio24syv.

Anmeldelsen førte muligvis til en politiundersøgelse, men der blev aldrig rejst en sigtelse mod Povl Falk-Jensen. Alligevel fyldte den meget i Povl Falk-Jensens sidste tid.

Født i Køge





Povl Falk-Jensen var født 20. juli 1920 og voksede op på en proprietærgård ved Køge. Han blev spejder og senere medlem af Konservativ Ungdom. I 1939 blev han soldat og endte i artilleriet som kornet.

Via KU kom han ind i illegalt bladarbejde i »Hjemmefronten«, men efter 29. august 1943 kom han sammen med nogle kammerater ind i den borgerlige modstandsgruppe »Holger Danske«.

I august 1944 blev han chef for afdeling »John«, der senere skiftede navn til afdeling »Eigil«.

Efter besættelsen arbejdede Povl Falk-Jensen i mange år som bankassistent. Han boede i Nærum i Nordsjælland.