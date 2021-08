Se billedserie Klinisk Immunologisk (Blodbanken) og Klinisk Biokemisk Afdeling uddanner tilsammen ca. 45 bioanalytikerstuderende om året på Nordsjællands Hospital. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bioanalytikere er i høj kurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Bioanalytikere er i høj kurs

Nordsjælland - 18. august 2021 kl. 16:19 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Der er rift om den kunnen, som bioanalytikere bringer med til bordet. Ikke mindst Covid-19 har understreget, at hospitaler mangler bioanalalytiker-kompetencer - og at faggruppen næsten kan vælge og vrage mellem jobs.

- Bioanalytikere er nogle vi mangler i dag, i morgen og på langt sigt. Så det er vigtigt, at vi holder fast i dem vi uddanner, for vi er i konkurrence med industrien, der kan tilbyde højere lønninger, sagde regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S), da han tirsdag var med til indvielsen af den ny uddannelsespavillon, som Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Immunologisk Afdeling (Blodbanken) på Nordsjællands Hospital i går indviede, og hvor de to afdelinger vil samarbejde omkring undervisningen af bioanalytikerstuderende på Nordsjællands Hospital. Det sker for at skabe et godt studiemiljø for de studerende, så de forhåbentlig får smag for Nordsjælland og hospitalet.

- De unge studerende kan efter endt uddannelse plukke jobs efter ønske, og vi oplever i forvejen, at vi er lidt et udkantsområde og at det kan være en barriere at tage S-toget herop fra København, fortæller afdelingsleder Bettina Friis Olsen, Klinisk Biokemisk afdeling .

Bioanalytikeruddannelsen ligger i regi af Københavns Professionshøjskole, men en tredjedel af uddannelsen er praktik, hvoraf de 45 praktikpladser er på Nordsjællands Hospital.

- Vi bliver nødt til at gøre noget ekstra for at lokke dem herop. Og der er et godt studiemiljø en af faktorerne, siger hun.

De gode forhold skal tiltrække og fastholde bioanalytikerne, forklarer den anden afdelingsleder, læge Thomas Schiøler.

- Forhåbentlig bliver de undervejs forelsket i Nordsjælland, når vi tilbyder gode studieforhold i nye lokaler, gode muligheder for studiejobs undervejs - og udsigt til en stilling efter endt uddannelse, siger han.

Pavillonen indeholder et stort undervisningslokale, toiletter og omklædningsfaciliteter, samt kontorer til de fire undervisere. Derudover studierum og øvelaboratorie.

Klinisk biokemisk afdelingen blev på grund af Covid-19-beredskabet pålagt at etablere et PCR-laboratorium med en kapacitet på ca. 1000 prøver i døgnet for at dække Nordsjællands Hospitals eget behov for analyse af covidtests. Det betød, at de eksisterende rum til de bioanalytiker-studerende blev inddraget - og det gav startskuddet til byggeriet af den nu indviede pavillon. Som ekstra gevinst giver det mulighed for fælles undervisning af de studerende på tværs af de to afdelinger.

Bygningen stod færdig i maj og er nu fuldt indrettet og klar til semesterstart med et nyt hold studerende.