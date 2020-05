Bilister med sprit og narko i blodet

Fem bilister er efter lørdag sigtet for kørsel, mens de var påvirket af enten alkohol eller stoffer. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Således blev 25-årig mand fra Humlebæk lørdag aften ved 20.30-tiden stoppet på Teglgårdsvej i Humlebæk af en patrulje fra Nordsjællands Politi, og da betjentene testede manden med narkometer, slog dette ud for cannabis.

En anden 25-årig mand fra København blev kort efter stoppet på Sandholmgårdsvej i Allerød. Her slog narkometeret ud for kokain, og betjentene skønnede, at han samtidig var påvirket af alkohol.