Bilister kører råddent og politiet blitzer løs

96 gange inden for to timer har al for høj fart udløst et blitz fra politiets fartkontrol. Det oplyser Nordsjællands Politi, som tjekker farten her til morgen på Hillerødmotorvejens forlængelse.

– Alt for mange respekterer ikke hastighedsbegrænsningen på 90 km/t for personbiler og 70 km/t for lastbiler. På 2 timer er 96 blevet blitzet. Sænk nu farten – det betaler sig ikke at køre for stærkt, understreger politiet.