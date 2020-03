Bilist påkører bevidst ambulance på motorvej

En 39-årig mand fra Lolland, der både var påvirket af alkohol og stoffer, så sig lørdag aften ved 19.30-tiden sur på en ambulance, da begge kørte nordpå af Hillerød-motorvejen. Vagtchef Christian Kobbernagel, Nordsjællands Politi, oplyser, at politiet fik et opkald fra ambulancen klokken 19.36.

- Ud for Bistrupvej 135 punkterede han, fordi han rammer en kantsten, og han kan ikke køre videre. Her bliver han anholdt af en patrulje, og både alkometeret og narkometeret giver udslag. Han bliver bragt til arresten, hvor han, når han vågner, vil blive afhørt, siger Christian Kobbernagel.

Ud over sigtelsen for narko- og sprituskørsel vil han blive sigtet efter straffelovens paragraf 252 for at have bragt de to ambulanceredderes liv og førlighed i fare med sine handlinger.