Bilist kørte 20 km/t på motorvejen

En 37-årig bilist fra Frederiksberg troede givetvis, at han kunne »snige den hjem«, da han i narkopåvirket tilstand kørte forsigtigt af sted på Helsingørmotorvejen. Men det vakte tværtimod stor opmærksomhed, at han indimellem kørte med bare 20 km/t på motorvejen.

Af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi fremgår det, at han kørte med en hastighed mellem 20 og 90 km/t, og at han både kørte i nordlig retning og sydlig retning, inden en patrulje fra politiet standsede ham ved 18-tiden lørdag aften ved Nærum.

Det fremgår ikke, at rapporten, hvad manden var påvirket af, ud over at det var »stoffer«. Han blev taget med for at afgive en blodprøve.