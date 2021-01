Bestil selv tid til vaccine fra i dag

Det er dog ikke alle, der kan bestille en tid allerede nu. For at bestille tid på hjemmesiden skal man i første omgang være over 65 år, være hjemmeboende og være visiteret til praktisk hjælp og pleje. Er man i denne målgruppe og blevet udvalgt til vaccine, vil man modtage en besked i e-boks.

- Det kommer til at forløbe som på coronaprover.dk. Det er dog vigtigt at understrege, at man ikke skal forsøge at logge ind, hvis man ingen besked har modtaget i e-boks. For borgere, der ikke har fået besked, vil det ikke være muligt at bestille en tid til vaccine, fortæller pressechef hos Region Hovedstaden, Annette Precht-Sparre.