Beskæftigelsesministeren står til at fyre hundredvis af fleksjobbere

23. april 2021

Hundredvis af mennesker står ifølge Landsforeningen for Fleks- og Skånejobbere til at blive fyret, efter at Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har indskærpet over for de danske kommuner, at man ikke må arbejde i et fleksjob i sin ægtefælles virksomhed.

Hvis du er fleksjobber, kan du ikke længere arbejde i din ægtefælles virksomhed. Det har Beskæftigelsesministeren indskærpet over for de danske kommuner efter mange kommuner igennem otte år fortolket reglerne forskelligt. Det vil sige, at nogle kommuner har tilladt fleksjob i ægtefællers virksomhed, mens andre ikke har.

I aktindsigter, som Radio4 har set, fremgår det, at 17 af landets 25 største kommuner, inden ministeren har indskærpet reglerne, har givet lov til fleksjob i ægtefælles virksomhed.

Indskærpelsen kommer ifølge Landsforeningen for Fleks- og Skånejobbere beregninger til at gå ud over minimum 400 mennesker i fleksjob, der pludselig står med en ulovlig ansættelse, fortæller kommunikationschef Michael Pedersen.

- Det er ca. hver femte fleksjobber, der er ledig lige nu, så vi er stærkt forundrede over, at ministeren sætter en kæmpe forhindring i vejen for, at folk i fleksjob kan komme ud og arbejde, som de jo ellers rigtig gerne vil, siger han.

Ifølge Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet sker indskærpelsen, fordi man gerne vil sikre, at der ikke bliver snydt med fleksjobydelsen.

Hos den øverste styrelse på området, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kender de dog ikke til nogle sager om den slags snyd. Ministeren siger dog, at det skal ses som en såkaldt "værnsregel" - altså en regel, der forebygger eventuel snyd.

Derfor klinger ministerens argument også hult ifølge kommunikationschef Michael Pedersen

- I stedet for at forhindre snyd, så forhindrer han arbejdsdygtige borgere i at få sig et arbejde og gøre en forskel, siger han.

Lykke Melisa Hansen har de seneste tre år arbejdet i sin mands virksomhed i et fleksjob, fordi hun lider af kroniske smerter. Hendes mand har dog for nyligt stiftet en ny virksomhed, og da hun ville følge med ham over i den nye virksomhed, var det ikke længere en mulighed at arbejde i din mands virksomhed.

For ca. en måned siden, fik Lykke Melisa Hansen nemlig besked fra kommunen om, at en ansættelse hos sin mand ikke længere er lovlig.

- Det er rigtig ærgerligt, at jeg skal sidestilles med at være en snyder. Havde jeg begået en forbrydelse, så var jeg uskyldig til det modsatte blev bevist. Men det gælder åbenbart ikke, når man er fleksjobber, siger hun.

Nogle må, andre må undvære En lidt mærkværdig krølle på de her regler er dog, at der bliver gjort forskel på om ægtefællens virksomhed er et Anpartsselskab, et Aktieselskab eller, at virksomheden er personligt ejet.

Hvis virksomheden er personligt ejet, så må man nemlig godt have et fleksjob i ægtefællens virksomhed.

Mads Pramming, der er partner i advokatfirmaet Ehmer Pramming Advokater, har specialiseret sig i sager mellem borgere og offentlige myndigheder. For ham hænger det ikke sammen at lave den sondring, hvis målet rent faktisk er at forebygge snyd.

- Det giver for mig at se ingen mening, at man tillader det ene, men forbyder det andet. Man kan jo sige, at muligheden for at fifle med tallene og snyde er langt større i en personligt ejet virksomhed end i et Anparts- eller Aktieselskab. Der er man jo underlagt regler om revision og gennemsigtighed i et meget større omfang. Hvis det her virkelig er en måde at sikre sig mod snyd, så burde det være lige omvendt. Så har man tilladt den forkerte del af det, siger han.

Den anskuelse er Venstre og Enhedslisten enige i, der begge bakker op om, at Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, trækker indskærpelsen tilbage og igen giver lov til fleksjob i ægtefælles virksomhed

- Jeg synes det, ministeren har gang i, er fuldstændig skævt. Vi står i en situation, hvor ledigheden blandt fleksjobbere er høj, og så vælger han at håndtere et hypotetisk problem i stedet for at tage højde for, at der er et kæmpe behov for at skabe flere af den her slags arbejdspladser, siger beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Victoria Velásquez.

Hos Socialdemokratiet ønsker minister Peter Hummelgaard ikke at stille op til interview om denne sag. Der henvises i stedet til partiets beskæftigelsesordfører, Henrik Møller.

- Det er meget nemt i dag at oprette selskaber. Derfor er der en risiko for, at man kan svindle med den her ordning - det er det, vi er bekymrede for. Vi skal have forhandlet om den beskæftigelsesreform, der lige nu gælder, og der må vi jo lade den her problematik indgå for at se, om vi kan finde en eller anden form for løsning, siger han.