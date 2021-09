Mikael Henrik Wern fratræder posten som direktør for Frederiksborg Brand og Redning efter et halvt år

Beredskabschef fratræder efter halvt år i stolen

Nordsjælland - 02. september 2021 kl. 10:18 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Frederiksborg Beredskab skal igen på jagt efter en direktør.

Efter under et halvt år på posten har Mikael Henrik Wern sagt op som direktør for Frederiksborg Brand og Redning.

Formanden for beredskabskommissionen, Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen, oplyser til Beredskabsinfo.dk, at Mikael Henrik Wern har meddelt, at han har sagt sin stilling op, og at han fratræder med udgangen af september måned.

- Det er med stor beklagelse, at jeg har modtaget Mikael Henrik Werns opsigelse. Jeg indkalder derfor snarest beredskabskommissionen. Vi skal have sat processen i gang med at finde en ny direktør, så vi kan sikre, at vi også fremadrettet har et solidt og stærkt beredskab i de fem ejerkommuner, siger John Schmidt Andersen (V) til Beredskabsinfo.dk

Mikael Henrik Wern tiltrådte som beredskabsdirektør den 1. april 2021. Han kom til stillingen med 15 års ledererfaring fra politiet, senest som ledende politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningsafdeling.

Han afløste Kim Lintrup, der i juni 2020 blev fritaget for tjeneste og hjemsendt, hvorefter han en måned senere indgik en fratrædelsesaftale. Frederiksborg Brand & Redning har valgt at holde årsagen til fratrædelsen hemmelig. Men hjemsendelsen skete på baggrund af en undersøgelse af beredskabet - herunder ledelseskultur, arbejdsmiljø og organisering.

Brandvæsenets operative chef blev ved samme lejlighed fritaget for tjeneste, men han er senere vendt tilbage til stillingen. Brandvæsenets forebyggelseschef er efterfølgende fratrådt som chef efter problemer med arbejdsmiljøet i afdelingen, skriver Beredskabsinfo.dk.

Frederiksborg Brand og Redning dækker Frederikssund, Halsnæs, Egedal, Hillerød og Furesø kommuner.

Da Michael Henrik Wern blev valgt som ny direktør, sagde John Schmidt Andersen, at man havde fået havde fået mange gode ansøgninger.

- Men Mikael har de helt rette kvalifikationer. Han har ledererfaring fra en stor organisation, blandt andet som HR-chef og som leder af efterforskningsafdelinger. Vi i beredskabskommissionen er overbeviste om, at Mikael kan bidrage positivt til Frederiksborg Brand og Redning og skabe et godt beredskab og en god arbejdsplads i samarbejde med ledere og medarbejdere, sagde han tilbage i januar.

Mikael Henrik Wern selv, udtalte, at han så meget frem til at starte i Frederiksborg Brand og Redning med de mange dygtige og engagerede medarbejdere og frivillige.

- Og jeg ser frem til, i samarbejde med medarbejderne, de frivillige, beredskabskommissionen og vores eksterne interessenter, at sikre, at Frederiksborg Brand og Redning kontinuerligt udvikler sig i henhold til de krav, der ligger for en moderne beredskabsorganisation, til gavn for alle borgerne i vores kommuner, lød det dengang fra den nu fratrådte direktør.