Beredskab hjemsender to chefer

Nordsjælland - 25. juni 2020 kl. 14:08 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har sendt beredskabsdirektør Kim Lintrup og den operative chef, Sean Bisgaard, hjem og fritaget dem for tjeneste.

Hjemsendelsen kommer efter at kommissionen i april 2020 initiativ til en undersøgelse af beredskabet - herunder ledelseskultur, arbejdsmiljø og organisering. På baggrund af undersøgelsens resultater har beredskabskommissionen nu besluttet at gentænke beredskabet - og det er i den forbindelse at hjemtagningen sker, oplyser Frederikssund Kommune, der har formandsskabet i det fælleskommunale beredskab, i en pressemeddelelse.

Her står endvidere, at Frederiksborg Brand & Redning har i de senere år været igennem en stor transformation. Først med etableringen af et nyt tværkommunalt beredskab i 2016, og dernæst med et udbud, hvor en række opgaver, som tidligere blev varetaget af en privat leverandør, blev hjemtaget.

Såvel dannelse af selskabet og den efterfølgende hjemtagelse af yderligere opgaver er lykkedes rigtig godt og Frederiksborg Brand & Redning fremstår i dag som et effektivt beredskab med en stabil drift.

Nu har Beredskabskommissionen vurderet, at der er brug for at gentænke beredskabet - herunder organisering og ledelse - frem mod en ny organisation, der træder i kraft den 1. januar 2021, hvor Gribskov Kommune udtræder af samarbejdet.

I en midlertidig periode vil den overordnede ledelse af Frederiksborg Brand og Redning blive varetaget af en ekstern ledelseskonsulent i samarbejde med allerede ansatte operative ledere.

Frederiksborg Beredskab dækker i dag kommunerne, Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov.