Bekymring over mindre vejledning til sygeplejersker

Nordsjælland - 02. september 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Optaget til sygeplejestudiet i Region Hovedstaden er steget med ca. 17 procent fra 2015 og frem til nu, og regeringen har aftalt med Danske Regioner at sætte midler af til 1000 flere sygeplejersker på de danske hospitaler. Men der er ikke fulgt ressourcer med til at løse uddannelsesopgaven på de hospitalsafdelinger, hvor de studerende skal i praktik. Og det får nu Dansk Sygeplejeråd til at slå alarm her op til regionernes budgetforhandlinger.

- Vi er bekymrede over, at antallet kliniske vejledere ikke er fulgt med antallet studerende. Det går ud over vejledningen og undervisningen, når de studerende er ude i praktik. Sygeplejersker er i praktik 40 procent af tiden gennem deres uddannelse, så konsekvensen er, at de ikke får lært det, de skal. Der er en klar risiko for, at de nyuddannede vil komme mere usikre ud til opgaverne, siger Kristina Robins, formand for Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden.

For eksempel er der på Nordsjællands Hospital oplyser, at der siden 2018 har været cirka syv studerende pr. fuldtids klinisk vejleder. Det er næsten dobbelt så højt som den oprindelige intention, og i 2006 var tallet 4 sygeplejestuderende på vejleder. Det har regionens administration oplyst i et politikersvar til regionsrådsmedlem Annie Hagel (Ø).

I samme svar kan man læse, at det store og voksende antal studerende udfordrer hospitalerne og kvaliteten af den kliniske undervisning og dermed sygeplejerskernes uddannelse, samt at flere hospitaler fremhæver, at det i en travl hverdag ikke er ualmindeligt, at de patientnære opgaver må prioriteres på bekostning af vejlednings- og undervisningsopgaver.

- Man vil godt nok afsætte midler til alternative kliniske læringsmiljøer, altså træning og simulering uden patienter. Det er fint nok, men kan ikke erstatte den vejleding man får i en rigtig situation med patienter, siger Kristina Robins.

Der er ikke sat penge af til flere kliniske vejledere, i det budget regionsrådet lige nu forhandler.