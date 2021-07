Se billedserie Han af almindelig blåfugl på røllike. Foto: Michael Stoltze

Send til din ven. X Artiklen: Begejstringen for sommerfugle folder sig ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Begejstringen for sommerfugle folder sig ud

Nordsjælland - 02. juli 2021 kl. 08:59 Af Marianne Due: Kontakt redaktionen

Alle elsker sommerfugle. De stikker og bider ikke, de har smukke farver, de flyver og flakser fjerlette omkring en, så man kun kan blive glad af at se på dem, men måske har du bemærket, at det kan være sjældent at møde en sommerfugl, og det er der en alvorlig årsag til, fortæller biolog, PhD og sommerfugleekspert Michael Stoltze.

- Status er, at dagsommerfuglene de har det rigtig dårligt i Danmark. En stor del af arterne er forsvundne, fordi de enten er uddøde eller blevet meget sjældne, og det har stået på siden 1960erne, fordi landet er opdyrket, der er plantet skov, der er blevet drænet, moserne er gravet væk og så er levestederne med de vilde blomster som netop moser, enge, heder og tørre bakker forsvundet, siger Michael Stoltze.

FAKTA Her kan du opleve sommerfugle på Sjælland:

Gribskov

Melby Overdrev nær Liseleje

Heatherhill ved Rågeleje

Vesterlyng ved Kalundborg

Knudshoved Odde ved Vordingborg

Røsnæs, Nordvestsjælland

Kulsbjerge på Sydsjælland Den blå Iris gjorde indtryk Han har selv været vild med sommerfugle lige siden barndommen, hvor især den blå Iris gjorde indtryk. I dag er han forfatter til bl.a. »Danske Dagsommerfugle« og bogen »Sommerfuglehave«, som han har skrevet sammen med Mona Klippenberg og Susan Trolle. Den udkom sidste år og den 10. august følger endnu en bog »Biodiversitet«, for heldigvis deler han sin fascination af de flyvende insekter og deres levevilkår med tusindvis af danskere.

- Alle vil gerne have sommerfugle. Det er noget vi mærker, når skriver bøger, og i facebookgruppen sommerfuglehaver.dk vælter det ind med medlemmer. I dag er der omkring 12.000 medlemmer af gruppen, der er stiftet i 2014, og de 8.000 er kommet til alene det seneste år. Der er en nærmest eksplosiv stigning i interessen, fortæller han.

- Det gør en stor forskel at gøre noget for sommerfuglene også i private haver. Det handler om ikke at bruge gift, at sørge for både våde og tørre områder og så kan 20 arter sagtens yngle sådan et sted, men de rigtig sjældne arter, de findes ude i den storslåede natur, så nationalparkerne vil også hjælpe gevaldigt.

Han af aurora, der er let at få til at yngle i haver. Foto: Michael Stoltze

Bevæg dig langsomt Hvis man gerne vil på sommerfugleekspedition i den vilde natur eller bare tæt på en smuk sommerfugl med kamera eller mobiltelefon, så gælder det om at bevæge sig meget langsomt med taichiagtige bevægelser og ellers kan man bruge en lille kikkert lyder anbefalingen, og jo mere man ved, desto mere betaget bliver man af sommerfuglen, afslører specialisten.

- De er helt enestående insekter, der har udviklet sig igennem millioner af år. Det vi kalder sommerfuglestøv er faktisk skæl, der ligner små mosaiksten, som er stablet som tagsten på et tag, og de skæl bruger de til at lave farver og mønstre, som kan kommunikere imellem kønnene eller advare om, at de er giftige. De er også inspiration for kunst og kultur, og så er der det, at sommerfuglen forvandler sig fra en lidt klam larve til en sommerfugl. Det er virkelig magisk, siger Michael Stoltze.

Larve af citronsommerfugl, som kan yngle i haven, hvis man planter et tørstetræ. Foto: Michael Stoltze

Mennesker bliver gladere At levestederne er vigtige afslører sig også ved, at nogle sommerfugle kun lever i sammenhæng med helt bestemte planter.

- Hver art har sin egen utrolige historie og tilpasning, og vi oplever, at mennesker bliver gladere af at lære dem at kende. Man bliver mere tilfreds med sin have og påvirket af, at det lykkes at skabe levesteder for sommerfuglene, for alting hænger sammen. Det kan vi se på de sociale medier, hvor mange deler deres billeder og begejstring. Den interesse vokser voldsomt for øjeblikket, og det er rigtig glædeligt.

Almindelige blåfugle i parring på kløver. Den almindelige blåfugl er let at få til at yngle i haver. Foto: Michael Stoltze