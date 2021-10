Se billedserie Både sorte og brune hugorme har tidligere haft en stor bestand i området. Foto Ib Fagerlund Foto: Ib Fagerlund

Bedre levesteder for hugorme og truet sommerfugl

Nordsjælland - 08. oktober 2021

13 hektar af Gribskov mellem Gadevang og Nødebo skal have en mere lysåben karakter. Derfor skal der nu ryddes træer og buske i et område, der ellers er udnævnt til urørt skov

I de kommende uger vil der blive fældet skov omkring Rummelborg Dam i Gribskov for at få mere lys til skovbunden. Det skal give mere lys til hugorme og den truede sommerfugl "spættet bredpande"

Det er Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der i samarbejde med Naturstyrelsen vil skabe bedre levevilkår for de to arter - og andre arter som holder af lysåbne områder.

- Det er det første større naturprojekt i et skovområde, nationalparken nu går i gang med at realisere, fortæller Lars Rudfeld, der er nationalparkens koordinator for natur.

Forhistorien er, at den lille sommerfugl spættet bredpande for få årtier siden var udbredt i nationalparkens område, men nu kun findes på Melby Overdrev og Tisvilde i Rusland og få steder i Gribskov. Arten kræver solbeskinnede områder med planter af arten potentil, hvor solen kan varme jorden op. Sommerfuglens levesteder er forsvundet i hele landet i takt med, at skovene er blevet tættere og lysåbne områder groet til.

Eksperter har dokumenteret, at der stadig findes en lille bestand i nærheden af Rummelborg Dam nær Nødebo, som kan hjælpes ved at skabe mere lys.

- Vi har haft folk ude at lede, og den er fundet i vejkanter nær dammen, fortæller Lars Rudfeld.

Gribskov huser også Danmarks eneste giftslange, hugormen med zigzag-striben ned af ryggen. Der findes også sorte hugorme i området. Hugormen er vekselvarm og kræver ligesom bredpanden solbeskinnede områder. Lokale eksperter har peget på, at arten særligt tydeligt er gået tilbage omkring Rummelborg Dam, der tidligere husede en stor bestand.

- Hugormen og sommerfuglen spættet bredpande er åbenlyse eksempler på, at vi må gøre noget aktivt for at få lyset tilbage i skoven. Hvis vi venter på skovens egen dynamik, kan arterne gå tabt. Vi lytter til eksperterne og gør noget nu i godt samarbejde med Naturstyrelsen, siger Carl F. Bruun, formand for bestyrelsen for nationalparken.

Naturstyrelsen og nationalparken har sammen lagt en plan for mere lys til skovbunden. Der skal fældes en masse træer og buske.

- Der er en egeskov, hvor der bliver tyndet ud, så det bliver mere lysåbent. Der skal ryddes ud i rødgranerne, men store træer og nogle af de små graner får lov at blive stående til glæde for sortspætten, siger Lars Rudfeld.

På samme måde og efter ønske fra lokale så fritlægges en lille høj, som kan tjene som udsigtspunkt ud over området.

Planen er næste år at kunne opsætte hegn omkring Rummelborg Dam, så arealet kan blive græsset. Sættes der hegn, vil adgangen til området blive sikret med klaplåger.

- Og så er planen at lade kreaturer græsse i områder, hvilket forhåbentlig kan få bugt med den massive birkebevoksning på de lavtliggende områder, siger Lars Rudfeld.

Rummelborg Dam er udpeget som urørt skov, og udpegningen åbner for, at der kan gøres en særlig indsats for de truede arter i området.

- Vi er glade for samarbejdet med nationalparken, der medvirker til, at vi kan styrke biodiversiteten omkring Rummelborg Dam, siger Jens Bjerregaard Christensen, skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland.

Alt løvtræ, der fældes, bliver liggende i området til gavn for svampe og insekter. Rødgran, der fældes, fjernes fra området.