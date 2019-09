Banker vil i tættere digital dialog

Det er tænkte eksempler, men spørgsmålet om hvor tæt et pengeinstitut skal følge sine kunder - og blande sig - er en fremtid, der trænger sig mere på, i takt med at bankerne får et stadig mere præcist billede af hver enkelt kundes forbrug og økonomiske vaner.

Eller skal banken skrive til dig, hvis du inden for relativt kort tid har betalt tre værkstedsregninger på den samme bil og måske foreslå, at du køber en ny bil?

Har du startet en ferieopsparing i banken, og bruger du samtidig 80 kroner om dagen på to store café latte, skal din bank så kontakte dig digitalt med et diskret tip til, hvordan du kan øge din opsparing ved at drikke mindre kaffe ude i byen?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her