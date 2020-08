Bachelorer går ind i Forsvaret

Stigningen kommer efter at officersuddannelsen blev omlagt i 2015. I dag er kravet, hvis man ikke allerede er i Forsvaret, at man enten er bachelor eller professionsbachelor. Tidligere var en gymnasial uddannelse - eller en befalingsmandsuddannelse adgangskrav nok. Samtidig blev uddannelsens længde forkortet med cirka to år.