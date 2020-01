Værfterne efterspørger bådebygger-lærlinge. Her islandske Heiðrún Pálsdóttir, der er i gang med det afsluttende svendeforløb. Hun er lærling på et Hundested Bådeværft. Foto: Allan Nørregaard

Bådebyggere og sejlmagere har kig på Helsingør

Nordsjælland - 03. januar 2020 kl. 19:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2013 rykkede uddannelserne til bådebygger og sejlmager væk fra Helsingør og til Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød. Det skete som led i en spareplan for erhvervsskolen - og kun glasfiberdelen af bådebygger-uddannelsen forblev på Rasmus Knudsensvej i Helsingør. Men de to maritime håndværksfag kan i løbet af et par år atter være at finde i sundbyen.

- Vi har et ønske om at flytte til værftshallerne i Helsingør, og vi har en fantastisk dialog med kommunen om sagen. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan finansiere en flytning, da det kræver ombygninger af de lokaler, vi gerne vil flytte ind i, fortæller René van Laer, direktør hos U/Nord - Uddannelser i Nordsjælland, som Erhvervsskolen Nordsjælland hører under.

Fondspenge - Det kommer til at koste 30-40 millioner kroner, og vi er enige med Helsingør kommune om, at vi skal ud at søge fondspenge til formålet, fortæller han.

I forvejen har Helsingør kommune i sit budget for 2020 og 2021 afsat 1,5 millioner kroner til at tiltrække maritime uddannelser til Værftshallerne.

- De maritime håndværksfag hører naturligt hjemme i et havnemiljø. Samtidig mangler uddannelsen plads, hvor den er i dag, og en flytning vil skabe mere plads til tømreruddannelsen i Hillerød, siger René van Laer.

Fremgang Erhvervsskolen Nordsjælland er eneste sted i Danmark, hvor der uddannes bådebyggere og sejlmagere. Uddannelsen var fire et halvt år inklusiv praktikperioder. Hvert halve år optages 25 nye elever.

- Og lige nu er der fremgang. Vi har aktuelt 5-7 stående på ventelisten, som gerne vil starte her i januar. Flytter vi til værftshallerne kan vi øge optaget, hvilket vil være godt, da der er efterspørgsel efter maritime lærlinge på værfterne, siger han.

Sammen med Helsingør kommune har skolen nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på finansiering og fondsstøtte, og en anden arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan en del af værftshallerne kan omdannes til lokaler for de maritime uddannelser.

Til Hundested? Selvom Erhvervsskolen har været dialog med Helsingør kommune i et stykke tid, så er der røster i den anden ende af Nordsjælland for at få uddannelsen til Hundested. Således foreslår Morten Lorenzen, formand Radikale Venstre i Halsnæs og bestyrelsesmedlem på Frederiksværk Gymnasiun og HF, at de maritime håndværk bør rykke til havnen i Hundested.

Også Hundesteds havnefoged Søren Brink er varm på den idé.

- Vi har to fungerende værfter i Hundested, Helsingør har ingen. Så det virker underligt at man vælger Helsingør. I Hundested kan eleverne komme ud på beddingen og lugte tovværk og tjære, siger han.

Søren Brink mener ikke, der er den store forskel på at tage med tog til Hundested i forhold til Helsingør, og han vægter, at det for de unge vil være noget andet at være ude på havnen end at gå med de øvrige tømrere på et almindeligt værksted.

Kan ske om et par år Men ideen om Halsnæs afvises af René van Laer.

- En del af uddannelsen ligger i forvejen i Helsingør, og vi vægter transportmulighederne for eleverne højt. Helsingør har lokalbaner til både Gilleleje og Hillerød samt kystbanen, og vi kan komme til at få en meget bynær skole, siger han.

René van Laer mener, at det vil være realistisk at gennemføre en flytning af skolen i 2021, hvis pengene fra fonde kommer i hus.