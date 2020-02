Aula afslørede private data

Skolernes it-system Aula har i Gribskov i en periode afsløret private oplysninger om, hvorvidt forældre er indehaver af forældremyndigheden til deres barn eller ej. Det fremgår af en orientering, som Gribskov kommunes Center for skole og dagtilbud har sendt ud til forældre i kommunen. Frederiksborg Amts Avis har set meddelelsen via en forælder på en af kommunens skoler.

- Kommunen må på beklageligvis meddele, at der den 9. februar 2020 er sket et brud på persondatasikkerheden, som kan omfatte personoplysninger om dig. Det har ikke været muligt at fremskaffe en liste over, hvem der har set hvilke data, derfor vælger vi at give denne generelle orientering, hedder det i meddelelsen.