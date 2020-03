App vil hjælpe lokale restauranter til take-away

Det fremgår af et nyhedsbrev, som Too Good to Go har udsendt til sine brugere i Købehavns-området. StøtLokalt er en midlertidig non-profit-løsning fra app'en, der ellers formidler salg af overskudsmad for at mindske madspild.

App'en Too Good to Go vil give nu plads til restauranter, der vil sælge take-away under coronakrisen. Initiativet hedder StøtLokalt, og afprøves nu som pilotforsøg i København og omegn.

"Et StøtLokalt-måltid består ikke af overskudsmad, men er en normal portion, der kan købes i appen til normalpris for at give forretningerne en mulighed for at udbyde deres produkt på en alternativ platform, indtil vi er på den anden side af den nuværende situation."

Sådan skriver Too Good to Go i nyhedsbrevet. Formålet er at hjælpe lokale forretninger og restauranter med at bevare den daglige drift under coronakrisen.

"StøtLokalt-måltider er en midlertidig løsning, der skal hjælpe vores fantastiske samarbejdspartnere i en svær tid", lyder det fra virksomheden.