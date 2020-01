Blandt de aktuelle interesseområder, som er med i udkast til Råstofplan 2020 og sendes i offentlig høring her i foråret, er et landbrugsområde øst for Uvelse. En afgørelse fra Miljø og Fødevareankenævnet sætter nu spørgsmål ved lovligheden af udpegelsen.

Ankenævn underkender Hovedstadens råstofplan

Dårlig stil

- Vi har haft en vejledning som vi har fulgt og som nu blevet underkendt. Det er hele administrationsgrundlaget for udpegning af råstofområder på landsplan, der nu rokkes ved. Man kommer med en afgørelse, som er i modstrid med de vejledninger omkring råstofloven, som vi hidtil har arbejdet ud fra. Vi er nu ved at lade vores jurister granske indholdet af afgørelsen, og hvilke konsekvenser den får. Det er jo en afgørelse, som ikke kan ankes videre, og hvis den står ved magt får den meget store konsekvenser for vores videre arbejde. Lad mig sige det på den måde,at jeg ikke finder det særligt tilfredsstillende, at en så principiel afgørelse, der har været to et halvt år unde behandling nu er blevet afgjort ved en såkaldt formandsbeslutning - endda af en stedfortrædende formand og ikke af et samlet nævn. Jeg har selv været borgmester og ved, at hvis man træffer en formandsbeslutning, så er det kun i sager, hvor man har baglandet i orden, siger Kim Rockhill, der kalder det dårlig stil, at sende en afgørelse ud fire dage før jul.