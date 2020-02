Se billedserie Det er levestederne for småkravl som frøer og stor salamander, der har udløst sagen. Foto Malin Westerlund

Anke har sat byggeriet af det ny hospital under pres

Nordsjælland - 11. februar 2020 kl. 07:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljø- og Fødevarenævnet den 12. november sidste år ophævede Hillerød Kommunes dispensation til Nyt Hospital Nordsjælland om anvendelse af 16.400 kvadratmeter beskyttet natur, og hjemviste sagen til fornyet behandling. Det satte for alvor pres på hospitalsbyggeriet, fordi det var her en del af det ny hospitals parkeringspladser skulle ligge, ligesom arealet skulle benyttes til håndtering af regnvand.

Ankenævnet mente ikke, at Hillerød Kommune havde sikret sig, at de planlagte afværgeforanstaltninger i form af erstatningsarealer med tilstrækkelig sikkerhed opvejer tab af rasteområder for de truede dyrearter - især spidssnuet frø og stor vandsalamander.

Sagen var anlagt af Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød.

Siden har projektorganisationen bag Nyt Hospital Nordsjælland væreti gang med en yderligere kortlægning af de eksisterende naturforhold og en beskrivelse og dokumentation af effekten af den etablerede erstatningsnatur - primært med fokus på evt. påvirkning af yngle- og rasteområder for netop de to arter, oplyser projektdirektør Henrik Schødts.

- Vi regner med at have et nyt projekt klar primo marts måned. Store dele af projektets vej- og parkeringsarealer samt håndtering af regnvand har vi måttet omprojektere. Det vil blandet andet medføre en reduktion af parkeringspladser. Antallet af pladser er endnu ikke endeligt fastlagt. Men det estimat, vi vælger, vil være fuldt tilstrækkeligt ifølge vores rådgiveres trafik- og parkeringsanalyser, siger Henrik Schødts.

Samtidig har den politiske følgegruppe for byggeriet henvendt sig direkte til Hillerød-borgmester for at sikre en hurtig sagsbehandling af det reviderede projekt.

- Tvivlen om anvendelse af de naturbeskyttede arealer har skabt bekymring hos byggeriets parter, herunder byggeriets hovedentreprenør NCC. Og der er dermed et ekstraordinært pres på samarbejdsvilkårene parterne imellem, siger følgegruppens formand, regionsrådsmedlem Per Tærsbøl.

Følgegruppen anmoder Hillerød Kommune om at prioritere den fornyede sagsbehandling af sagen meget højt og foretager sagsbehandlingen hurtigt og effektivt, så byggeriet af det kommende nye hospital i Hillerød hurtigst muligt får afklaring i sagen.

- VI ønsker at byggeriets ressourcer anvendes til at skabe de bedst mulige fysiske rammer for patienter og medarbejdere på hospitalet - og ikke spildes på uklarhed om naturbeskyttede arealer og sagsbehandling der trækker ud, siger Per Tærsbøl.

Kirsten Jensen er i et svar enig i, at give sagen meget høj prioritet.

- Kommunens forvaltning har et tæt samarbejde med projektorganisationen for Nyt Hospital Nordsjælland. Den fælles styregruppe på direktørniveau har haft møde for at diskutere en revideret projektansøgning, der kan føre til en dispensation, som vil være robust overfor en eventuel ny klagesagsbehandling, og har aftalt en tidsplan for processen.

Så snart Nyt Hospital Nordsjælland har en ny ansøgning om dispensation klar for et revideret projekt, og de nødvendige undersøgelser omkring arter beskyttet af habitatdirektivets bilag 4 er afsluttet, vil kommunen være i stand til at udstede en ny dispensation, skriver hun i et svar til følgegruppen.