Alternativist er nu radikal

Nordsjælland - 06. oktober 2020 kl. 10:35 Af Jesper Sabroe

Radikale Venstre vokser med ét mandat i regionsrådet. Martin Schepelern, der har været medlem af regionsrådet for Alternativet siden 1. januar 2018,

har meddelt, at han har meldt sig ind hos Radikale Venstre.

For Martin er det en proces, der har været undervejs et stykke tid, fortæller han.

- Jeg ønsker at bruge mit mandat i Regionsrådet, til at opnå de bedst mulige resultater omkring de politiske mærkesager jeg gik til valg på. Beslutningen er truffet i al fordragelighed med de involverede parter og jeg smækker bestemt ikke med døren. Jeg håber og ønsker oprigtigt det bedste for Alternativet men må samtidig stå ved, at jeg ikke føler mig som den rette til at repræsentere Å, samt at jeg gennem længere tid har følt mig hjemme i samarbejdet med Radikale Venstre, lyder det i dag fra Martin Schepelern.

Da Alternativets folketingsgruppe tilbage i marts måned blev reduceret fra fem til et enkelt mandat, fordi fire folketingsmedlemmer valgte at være løsgængere, lød ellers fra begge partiets regionsrådsmedlemmer, at de ville blive i partiet.

Dengang sagde Martin Schepelern til Frederiksborg Amts Avis:

- Der er tre grunde til at jeg bliver. For det første er jeg folkevalgt for Alternative, og for det andet respekterer jeg den demokratiske beslutning i Alternativets hovedbestyrelse om at pege på Joesphine Fock. Og for det tredje synes jeg Josephine Fock er en dygtig person, som jeg har haft stor glæde af at sparre med på det sundhedspolitiske område, siger Martin Schepelern.

Med Martin Schepelerns partihop er den radikale gruppe i Region Hovedstaden vokset fra tre til fire personer.

Det glæder den radikale gruppeformand, Karin Friis Bach.

- Jeg kender Martin som en seriøs politiker med hjertet på rette sted, og vi har haft et godt samarbejde gennem flere år. Det er især det store arbejde med at styrke og

modernisere psykiatrien, samt at forbedre den mentale sundhed hos alle borgere, som er Martins styrke, siger hun.

Radikale Venstre vil fremover have to pladser i Forretningsudvalget i stedet for én, og partiet bliver repræsenteret med en næstformandspost i Region Hovedstadens Social- og

Psykiatriudvalg.

Thomas Elkjær, formand for Radikale Venstre i Region Hovedstaden, mener, at det helt klart vil styrke det radikale aftryk i det regionspolitiske arbejde.

- To medlemmer i Forretningsudvalget giver flere muskler til partiet, og dermed også flere muligheder for at sikre en grønnere, friere og stærkere region, siger han.