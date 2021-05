Alternativet - nu med ny folketingskandiat

Efter et tumultarisk år i 2020, der blandt andet reducerede partiets folketingsgruppe til en enkelt person, mener Alternativet nu, at de ved at finde deres ben igen. I februar blev Franciska Rosenkilde valgt som ny politisk leder, og partiet har fundet de fleste af sine kandidater til både kommunal- og regionsrådsvalget til november. Alternativet i Nordsjælland har nu også fundet sin folketingskandidat, som er Sidsel Dyekjær fra Humlebæk. Sidsel Dyekjær er biolog og har arbejdet med miljøpolitik i mange år både som NGO'er og som fagmedarbejder Miljøstyrelsen.

