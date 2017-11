Se billedserie Alternativet med det letgenkendelige grønne Å fik ingen byrådspladser i Nordsjælland. Her er det holdet i Hillerød. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Alternativet - Nye Borgerlige: 0-1 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alternativet - Nye Borgerlige: 0-1

Nordsjælland - 22. november 2017 kl. 09:03 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye Borgerlige og Alternativet prøvede tirsdag for første gang kræfter med vælgernes gunst ved et kommunalvalg. I Nordsjælland blev det ikke nogen stor succes. Kun Nye Borgerlige fik en enkelt af sine opstillede kandidater valgt. Det var Mette Thiesen, som i forvejen er medlem af Hillerød Byråd, oprindeligt valgt for De Konservative.

Det er dog ingen garanti for succes, at man allerede sidder i byrådet. Det måtte Jesper Hammer og John Jensen sande tirsdag aften, da de begge blev stemt hjem af vælgerne i Allerød. Her opnåede Nye Borgerlige 2,5 procent af stemmerne. Til sammenligning opnåede listen Det Nye Allerød 6,1 procent ved valget i 2013, da de to herrer blev valgt til byrådet for selv samme liste.

Partiformand Pernille Vermund, Helsingør, er dog meget tilfreds med valget af Mette Thiesen i Hillerød. Hun bliver partiets eneste byrådsmedlem i hele Danmark.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået valgt Mette Thiesen ind i Hillerød. Det er sindssygt svært for nye partier at komme ind til kommunalvalgene, og vi er ikke engang i Folketinget endnu, fortæller Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund til DR.

Ringest klarede Nye Borgerlige sig i Frederikssund, hvor partiet undervejs i valgkampen fyrede sin egen spidskandidat Morten Lintrup midt i valgkampen, da han bifaldt sterilisation af flygtninge. I Frederikssund opnåede Nye Borgerlige 1,1 procent af stemmerne.

Nye Borgerlige var ikke opstillet i Egedal, Furesø og Fredensborg.

ingAlternativet var ved valget tirsdag opstillet 8 ud af 11 nordsjællandske kommuner. Bedst gik det i Furesø Kommune med 2,8 procent af stemmerne, mens partiet opnåede færrest stemmer i Hørsholm Kommune med 2,1 procent. Øvrige resultater lå derimellem. I Hillerød viste en meningsmåling, som Jysk Analyse lavede for Frederiksborg Amts Avis tidligt i valgkampen, at Alternativet ville vinde en plads i byrådet, men det blev kun til lige ved og næsten. Spidskandidat Jan Jensen kom ikke i Hillerød Byråd. Alternativet var ikke opstillet i Helsingør, Gribskov og Halsnæs.