Allerød-læge skal lede Lægeforeningen

I sin tale ved repræsentantskabet sagde hun blandt andet, at hun ønsker en stærk, samlet Lægeforening, der taler med én stemme, som bedst kan sikre de rigtige løsninger og den rigtige udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for patienter og læger. Både når det gælder en styrket retssikkerhed for læger, en styrket psykiatri, uddannelse af flere speciallæger på tværs af specialer, et løft af sundhedsvæsenets økonomi, ulighed i sundhed, klimaforandringernes betydning for sundheden og en lang række andre områder. Camilla Noelle Rathcke lagde også op til, at et andet og bedre tilsyn bør afløse Styrelsen for Patientsikkerhed.