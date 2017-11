Byrådet i Allerød er det mest mandsdominerede i Nordsjælland efter tirsdagens kommunalvalg. Foto: Allan Nørregaard

Allerød har færrest kvinder

Nordsjælland - 25. november 2017 kl. 04:15 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samlet set er der valgt ligeså mange kvinder ind i de nordsjællandske byråd, som ved valget i 2013. Det dækker dog over store lokale forskelle, hvor Allerød kommer ind på en sidsteplads, når det kommer til andel af kvindelig byrødder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Blot fire pladser blev det til ved tirsdagens valg, hvilket svarer til 19 procent. Til sammenligning ligger både Helsingør og Hillerød på 44 procent.

- Jeg synes, at et byråd bør afspejle den befolkning, det repræsenterer, så jeg synes da, at det er ærgerligt, at der ikke er flere kvinder, der stiller op, siger Merete Kjølholm (R).

Hun er valgt for første gang til byrådet i Allerød, hvor andelen af kvinder sidste gang var 33 procent. I hendes optik handler det først og fremmest om at få kvinderne til at stille op til kommunalvalgene.

- Jeg tror, man skræmmer folk lidt ved at sige, hvor hårdt det er i stedet for at italesætte, hvor fedt det er, siger Merete Kjølholm.

Kvinder satte sig ved dette valg på 92 ud af 251 pladser i de nordsjællandske byråd. Det svarer til 36,7 procent, hvilket er nøjagtigt det samme som ved valget i 2013. Dengang var 33,8 procent af de opstillede kandidater kvinder, hvilket var knap tre procent mere end på landsplan.