Alle med symptomer skal holde sig fra hospitalerne

Nordsjælland - 12. marts 2020 kl. 17:28 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen må møde op på hospitalet med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine. Det oplyser Region Hovedstaden nu i en opdatering til patienter og besøgende til regionens hospitaler. Hvis man har problemer med vejrtrækning, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, så skal man først ringe til egen læge - eller 1813, hvis det er uden for egen læges åbningstid.

Har man en tid på hospitalet men har de pågældende symptomer, skal man ringe til afdelingen og få en ny tid.

Hvis man ikke har symptomer, så gælder en aftale på hospitalet stadig, medmindre man har fået anden besked via e-Boks eller borger.dk. Hospitalerne er aktuelt ved at finde ud af, hvilke patienter, der skal have udskudt deres aftaler for at styrke corona-beredskabet. En udmelding ventes i løbet af fredagen

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at begrænse smittespredning. Særligt syge mennesker på hospitalerne er udsatte og kan blive endnu mere syge, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Coronaudbruddet får konsekvenser for den service, vi kan tilbyde. Nogle vil opleve, at deres operation bliver aflyst; andre vil opleve lange ventetider på for eksempel blodprøvesvar. Vi prioriterer at behandle de mest syge først - både dem med coronavirus og alle andre, som har en alvorlig sygdom. Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed. Ikke mindst med de læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og alle andre, som i de her dage knokler på højtryk. Giv dem ro til at udføre deres arbejde og husk på, at vi alle sammen gør det bedste, vi kan, hedder det i en pressemeddelelse fra regionen.

På trods af den usikkerhed, som opstår, så lyder opfordringen at alle viser vise hensyn og ikke ringer til den afdeling, hvor man har en aftale - medmindre det er for at melde afbud.