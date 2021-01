Alle i hjemmeplejen kan nu testes ugentligt

- Selvom vi er godt i gang med vaccinationer og blandet andet har tilbudt alle plejecentre første stik, så er der nogle uger endnu brug for at teste og holde smitten væk fra vores ældre borgere og det personale, som skal passe dem. Ugentlig test styrker muligheden for at forebygge udbrud på plejecentre og hjemmepleje. Det giver større tryghed for borgere og ikke mindst medarbejdere, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.